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Reforço na colina

Vasco confirma a contratação do atacante Serginho

Jogador de 28 anos estava no Giresunspor, da Turquia, e acumula passagens por Kosovo, Albânia e Macedônia do Norte. Contrato vai até dezembro de 2025, renovável por mais uma temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2023 às 12:39

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 12:39

Serginho é o primeiro reforço do Vasco na janela de Julho
Serginho é o primeiro reforço do Vasco na janela de Julho Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
Em situação difícil na temporada, o Vasco anunciou mais um reforço nesta terça-feira. O clube carioca confirmou a contratação do atacante Serginho. O jogador de 28 anos assinou contrato com duração até dezembro de 2025, com chance de renovação por mais uma temporada.
Apesar dos 28 anos, Serginho é pouco conhecido no futebol brasileiro. O mineiro de Belo Horizonte jogou nas categorias de base do Vitória e deixou o País em 2015 para jogar no Hajvalia, de Kosovo. Lá jogou por apenas uma temporada, antes de se transferir para a vizinha Albânia, onde defendeu as cores do Skënderbeu entre 2016 e 2020.
Neste período, foi emprestado para três clubes diferentes: Laçi, da Albânia; Rabotnicki e Shkupi, ambos da Macedônia do Norte. Depois, rumou para o futebol turco, onde vestiu a camisa do Giresunspor entre 2020 e este ano. Seu último jogo pela equipe aconteceu no mês passado.
Serginho, portanto, está em boa forma física e poderia estrear em julho, assim que abrir a janela de transferências do futebol brasileiro.
A chegada de Serginho já era esperada nos últimos dias. Ele esteve presente no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida do Vasco com o Cuiabá, na noite de segunda-feira, pelo Brasileirão.

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