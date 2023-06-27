Vasco bate Cuiabá em estádio sem torcida e volta a vencer após 10 jogos

Jair marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Cuiabá Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 10 jogos sem vitória. O clube cruz-maltino bateu o Cuiabá, por 1 a 0, em jogo com portões fechados no estádio Luso-Brasileiro, nesta segunda-feira (26). O gol da partida foi marcado por Jair, de pênalti.

O clube carioca chegou à segunda vitória no Brasileirão e saltou uma posição na tabela. Os cruz-maltinos agora ocupam a 18ª posição do campeonato, com 9 pontos conquistados em 12 jogos disputados.

Com a derrota fora de casa, o Cuiabá perdeu a oportunidade de ultrapassar Bahia, Corinthians e Santos e continua na 16ª posição da tabela do Brasileirão, a um ponto do Goiás, primeiro time na zona da degola.

Por determinação do Ministério Público, a partida foi realizada no estádio Luso-Brasileiro, com os portões fechados. A medida se deu após as confusões do dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, em São Januário. A decisão é válida por um período de 30 dias, onde o clube carioca precisará jogar longe de casa e sem a presença dos torcedores.

Vasco e Cuiabá só voltam a entrar em campo daqui a seis dias. O Gigante da Colina encara o Botafogo, líder do campeonato, em clássico carioca no estádio Nilton Santos. Já o Dourado, recebe o Santos, 13° colocado, na Arena Pantanal. As partidas acontecem no domingo, 2 de julho.

O Jogo

Pouca inspiração e baixa assertividade. Jogadores de Vasco e Cuiabá estiveram a todo vapor dentro de campo, mas protagonizaram poucos lances de perigo no primeiro tempo. Viu-se muita correria, mas pouca efetividade na hora da construção e da finalização das jogadas.

Segundo tempo morno. Quem pensou que Vasco e Cuiabá voltariam um pouco mais inspirados para a etapa final de jogo, se enganou. Ambas as equipes não conseguiram desempenhar o melhor do seu futebol e acabaram fechando a partida