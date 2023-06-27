Saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros na Libertadores

Terça (27)
- Athletico-PR x Alianza Lima-PER
- Horário: 19h
- Local: Arena da Baixada
- Transmissão: ESPN e Star+
- Libertad-PAR x Atlético Mineiro
- Horário: 19h
- Local: Defensores del Chaco (Paraguai)
- Transmissão: ESPN e Star+
- Fluminense x Sporting Cristal-PER
- Horário: 21h
- Local: Maracanã
- Transmissão: Paramount+
Quarta (28)
- Internacional x Independiente Medellín-COL
- Horário: 19h
- Local: Beira-Rio
- Transmissão: Paramount+
- Corinthians x Liverpool-URU
- Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Globo (SP), ESPN, Star+ e Paramount+
- Flamengo x Aucas-ECU
- Horário: 21h30
- Local: Maracanã
- Transmissão: TV Gazeta, ESPN, Paramount+ e Star+
Quinta (29)
- Palmeiras x Bolívar-BOL
- Horário: 21h
- Local: Allianz Parque
- Transmissão: ESPN e Star+