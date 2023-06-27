Futebol

Saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros na Libertadores

Equipes brasileiras fazem duelos decisivos pela 6° rodada da competição mais importante da América do Sul nesta terça (27), quarta (28) e quinta (29)
Redação de A Gazeta

27 jun 2023 às 15:49

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 15:49

Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão em situações distintas na competição Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC; Gilvan de Souza / CRF

Terça (27)

  • Athletico-PR  x Alianza Lima-PER
  • Horário: 19h
  • Local: Arena da Baixada
  • Transmissão: ESPN e Star+
  • Libertad-PAR x Atlético Mineiro
  • Horário: 19h
  • Local: Defensores del Chaco (Paraguai)
  • Transmissão: ESPN e Star+

  • Fluminense x Sporting Cristal-PER
  • Horário: 21h
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: Paramount+

Quarta (28)

  • Internacional x Independiente Medellín-COL
  • Horário: 19h
  • Local: Beira-Rio
  • Transmissão: Paramount+
  • Corinthians x Liverpool-URU
  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Globo (SP), ESPN, Star+ e Paramount+
  • Flamengo x Aucas-ECU
  • Horário: 21h30
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: TV Gazeta, ESPN, Paramount+ e Star+

Quinta (29)

  • Palmeiras x Bolívar-BOL
  • Horário: 21h
  • Local: Allianz Parque
  • Transmissão: ESPN e Star+

