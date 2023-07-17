Tamires e Adriana comemoram gol da Seleção Brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF

Nos dias de jogos das mulheres do Brasil, o expediente na Assembleia começará duas horas depois do fim da partida.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Brasil x Panamá: segunda-feira (24 de julho), às 8 horas (horário de Brasília)

segunda-feira (24 de julho), às 8 horas (horário de Brasília) França x Brasil: sábado (29 de julho), às 7 horas

sábado (29 de julho), às 7 horas Jamaica x Brasil: quarta-feira (2 de agosto), às 7 horas

quarta-feira (2 de agosto), às 7 horas Caso fique em primeiro ou segundo lugar no grupo, a seleção brasileira avançará para as oitavas de final

De acordo com o ato a ser publicado no Diário Oficial, o horário do expediente para os funcionários da Assembleia, na próxima segunda-feira (24), dia da partida contra o Panamá, será iniciado ao meio-dia. No dia 2 de agosto, quando acontecerá o jogo contra a Jamaica, o horário de trabalho na Ales será a partir das 11 horas.

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, pontuou que a decisão foi tomada levando em consideração alguns fatores. Entre eles, a tradição nacional de acompanhar e torcer pela Seleção Brasileira de futebol durante a Copa do Mundo.

"Dessa forma, a Assembleia busca incentivar a torcida não apenas para os jogos da seleção masculina, mas também para a seleção feminina, que representa o país com garra e talento nas competições internacionais”, observa Marcelo Santos.

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES muda expediente em jogos da Seleção feminina na Copa

Alguns setores, como os que desempenham suas funções em regime de escala e os que não admitem paralisação, estarão excluídos da alteração do horário. Para os demais, a compensação das horas não trabalhadas será realizada até o dia 22 de dezembro de 2023.

"Não podemos ter dois pesos e duas medidas. São atletas que defendem a nossa tradicional camisa amarela da Seleção Brasileira. E se tem uma coisa que une todo o país é a nossa seleção”, acrescenta o presidente da Ales.

Na última sexta-feira (14), o governo federal anunciou que, pela primeira vez, os servidores federais poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos da seleção feminina, como já acontece na Copa do Mundo masculina de futebol.

Em dias de jogos que começarem até 7 horas, o expediente terá início às 11h. Nos dias de jogos iniciados às 8h, o expediente começará ao meio-dia. Uma portaria deverá ser publicada nos próximos dias. A compensação das horas não trabalhadas será feita até 29 de dezembro.

Já o Governo do Espírito Santo informou, por meio da Secretaria de Estado do Governo, "que servidores do Governo do Estado trabalharão em regime normal de expediente, sem alteração, durante os jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, na Copa do Mundo a ser realizada na Austrália e na Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto."