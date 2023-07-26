O que Romeu Zema vem fazer no ES nesta quinta-feira (27)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai estar no Espírito Santo nesta quinta-feira (27), mesmo dia do desembarque do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em solo capixaba.
Zema vai acompanhar, no Porto de Vitória, o embarque do primeiro carregamento de lítio de uma empresa do Vale do Jequitinhonha. A carga tem a China como destino.
Depois, "muito provavelmente", de acordo com o Núcleo Central de Imprensa do governo de Minas, vai a um evento da Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), no Álvares Cabral. A entidade comemora 65 anos.
À tarde, o mineiro tem um encontro marcado com filiados ao Novo, das 13h às 15h, no auditório da Fucape, de acordo com o presidente estadual do partido, Iuri Aguiar.
O secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira, integra os quadros do Novo e é sócio da Fucape.
O governador Renato Casagrande é correligionário do vice-presidente e tem uma reunião marcada com ele.
Zema, por sua vez, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do ano passado e é um crítico do governo Lula (PT).
O mineiro é apontado como um possível herdeiro eleitoral do ex-mandatário, depois que os eleitores ficaram órfãos do líder de extrema-direita, inelegível
.
Os dois devem se encontrar na comemoração dos 65 anos da Findes.