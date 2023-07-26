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Governador de MG

O que Romeu Zema vem fazer no ES nesta quinta-feira (27)

O governador de Minas Gerais chega ao Espírito Santo no mesmo dia que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 14:07

Públicado em 

26 jul 2023 às 14:07
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Romeu Zema, governador de Minas Gerais
Romeu Zema, governador de Minas Gerais Crédito: Divulgação
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai estar no Espírito Santo nesta quinta-feira (27), mesmo dia do desembarque do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em solo capixaba.
Zema vai acompanhar, no Porto de Vitória, o embarque do primeiro carregamento de lítio de uma empresa do Vale do Jequitinhonha. A carga tem a China como destino.  
Depois, "muito provavelmente", de acordo com o Núcleo Central de Imprensa do governo de Minas, vai a um evento da Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), no Álvares Cabral. A entidade comemora 65 anos.
À tarde, o mineiro tem um encontro marcado com filiados ao Novo, das 13h às 15h, no auditório da Fucape, de acordo com o presidente estadual do partido, Iuri Aguiar.
O secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira, integra os quadros do Novo e é sócio da Fucape.
Já a agenda do vice-presidente da República foi detalhada pelo colunista Abdo Filho. Alckmin vai à TV Gazeta, ao Palácio Anchieta e também ao evento da Findes.
O governador Renato Casagrande é correligionário do vice-presidente e tem uma reunião marcada com ele. 
Zema, por sua vez, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do ano passado e é um crítico do governo Lula (PT).
O mineiro é apontado como um possível herdeiro eleitoral do ex-mandatário, depois que os eleitores ficaram órfãos do líder de extrema-direita, inelegível
Apesar do posicionamento político-partidário divergente, Casagrande e Zema trabalham juntos em algumas ocasiões, como no Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).
Os dois devem se encontrar na  comemoração dos 65 anos da Findes.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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