Quem é o deputado do ES excluído da CPI do MST

Messias Donato foi retirado pelo próprio partido, o Republicanos, do colegiado. Na Câmara, o deputado até comeu melancia para provocar um general. A coluna esteve no gabinete do parlamentar, em Brasília
Deputado federal Messias DonatoCrédito: Letícia Gonçalves
Nos gabinetes dos deputados federais eleitos pelo Espírito Santo, em Brasília, as fotos que decoram o ambiente normalmente são do presidente Lula (PT), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou uma reprodução gigante da imagem do próprio parlamentar. Na sala de Messias Donato (Republicanos), porém, o porta-retrato exibe um registro dele ao lado de Euclério Sampaio (União Brasil).
O prefeito de Cariacica é o principal aliado de Donato, ex-vereador e ex-secretário municipal na cidade. O parlamentar exerce o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.
Enquanto a coluna estava lá, na semana passada, o deputado perdeu a vaga de titular que ocupava na CPI do MST. Foi retirado do posto pelo próprio partido.
Euclério se apresenta como um político de direita, mas é próximo do governador Renato Casagrande (PSB) e, à exceção do PT, relaciona-se bem com todas as forças políticas de Cariacica.
Messias Donato, por sua vez, associa-se à ala mais radical do bolsonarismo.
Protagonizou, por exemplo, uma cena pitoresca ao comer melancia para provocar o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula. Quis dizer que o militar é "verde por fora e vermelho por dentro", uma alusão infantil ao comunismo. O general prestou depoimento à CPI do MST em 1º de agosto.
Apoiadores do presidente da República usaram o vídeo do momento, contendo apenas alguns segundos, para exaltar Rainha e criticar os bolsonaristas que compõem a comissão, ainda que o episódio tenha sido pouco relevante. "Fazer VT", ou seja, promover cenas que viralizem nas redes sociais, é a estratégia favorita de ambos os lados.
Não foi devido ao desempenho na oitiva de José Rainha que o deputado do Espírito Santo perdeu o assento na CPI, como chegaram a afirmar alguns petistas, reservadamente, à coluna.
É que o Republicanos, outrora independente em relação ao governo Lula, está perto de passar a integrar a gestão.
O líder do partido na Câmara, Hugo Motta (PB), enviou um ofício ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), informando o desligamento de Messias Donato e do suplente Diego Garcia (PR) da CPI do MST. Os dois são bolsonaristas. Ao retirá-los, o partido do Centrão mostra que está mesmo imbuído do espírito governista.
Além disso, Messias Donato tem votado contra as orientações da legenda. O Republicanos, por exemplo, postou-se favoravelmente à aprovação da reforma tributária. O deputado do Espírito Santo votou contra.
E, mesmo se o partido ocupar um ministério, Messias Donato diz que vai continuar na oposição. Argumentou, em conversa com a coluna, que não pode apoiar o governo porque é cristão e defende a família.
Questionado sobre qual proposta que contraria esses valores, respondeu: "Você viu a portaria do Ministério da Saúde?". Ele se referia, na verdade, a uma resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão que dá apenas sugestões, não decisões.
A resolução tem 59 orientações para que o Ministério da Saúde formule o Plano Plurianual (PPA) e o Plano Nacional de Saúde (PNS). Entre os pontos, sugere a legalização da maconha e do aborto no Brasil, o que não foi incorporado pelo ministério. Até porque, isso nem poderia ser feito por conta apenas da pasta.
Messias Donato é pastor da igreja Quadrangular e, assim como outros integrantes da bancada evangélica, insurgiu-se contra a resolução, ainda que o texto não tenha efeitos práticos.
O Republicanos se apresenta como "o verdadeiro partido conservador do Brasil". Embora tenha sido criado como um braço político da igreja Universal, a legenda ganhou força no governo Bolsonaro e passou a adotar um discurso mais ideológico. Isso entra em conflito com a natureza das siglas do Centrão, que é a de apoiar qualquer governo, desde que haja cargos e verbas em troca.
"Espero que não aconteça a integração do Republicanos ao governo Lula. Se isso ocorrer, vai ser uma grande decepção"
Messias Donato (Republicanos) - Deputado federal
A CPI do MST tem como objetivo "investigar a atuação do grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores".
Na prática, procura fustigar o governo Lula, uma vez que lideranças do PT, historicamente, são próximas do MST. E o governo, agora, reagiu.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.