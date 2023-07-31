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Atos antidemocráticos

Vereador, dono de site e foragido do ES são incluídos em investigação sobre 8 de janeiro

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou encaminhar autos da petição que trata de Armandinho Fontoura e outros à Polícia Federal

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 18:26

Públicado em 

31 jul 2023 às 18:26
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Invasão de manifestantes à Praça dos Três Poderes em Brasília
Invasão de manifestantes à Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Reprodução de vídeo / Redes Sociais
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao negar a revogação das prisões do vereador de Vitória Armandinho Fontoura, do dono de um site de Cachoeiro de Itapemirim, Jackson Rangel, e de outros capixabas que foram presos, preventivamente, no dia 15 de dezembro de 2022, determinou outra medida que deve impactar os destinos deles. 
Moraes mandou que os autos constantes na Petição 10590, que tramitam sob sigilo no STF, sejam encaminhados à Polícia Federal "para investigação conjunta com aquelas realizadas quanto aos atos golpistas e criminosos ocorridos nos prédios-sede dos Poderes da República em 8/1/2023". 
Um trecho da decisão, que também é sigilosa, foi tornada pública pelo radialista capixaba Max Pitangui. Em dezembro, ele foi alvo de mandado de prisão, mas a ordem nunca foi cumprida. Ele está foragido desde então.
No dia 14 de julho, o advogado de Max, Marcelo Brasileiro, informou que o cliente obteve autorização provisória de asilo no Paraguai. Lá, o radialista leva uma vida normal, livre, e debocha do Judiciário e da imprensa.
O pastor Fabiano Oliveira, preso em dezembro no acampamento golpista em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, onde buscou abrigo após a decisão de Moraes, também vai ser investigado pela PF no inquérito que trata dos atos de 8 de janeiro.
Quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos, em Brasília, Armandinho, Jackson e Fabiano já estavam atrás das grades, logo, não participaram ativamente da investida antidemocrática. Difícil dizer onde se encontrava Max Pitangui.
Todos eles são acusados, pelo Ministério Público Estadual (MPES), de integrar uma "milícia digital privada", com o objetivo de atacar autoridades e instituições da República. 
As prisões ocorreram no âmbito de uma operação nacional de combate a atos antidemocráticos. Menos de um mês depois, houve a intentona dos apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que entraram nas sedes do Congresso Nacional e do Supremo e no Palácio do Planalto e exortaram as Forças Armadas a aplicar um golpe de Estado.
Eles não obtiveram sucesso. Muitos foram presos e, agora, são réus. 
Armandinho Fontoura e companhia seguem como investigados, ao menos no Supremo. O vereador de Vitória é réu em ação penal e em um processo por improbidade administrativa por fatos similares aos constantes na petição que tramita no STF.
O QUE DIZ A DEFESA
Advogado de Armandinho, Carlos Zaganelli esteve, nesta segunda-feira (31), na sede da Polícia Federal, em Brasília. Devido ao sigilo do inquérito, ele preferiu não comentar o caso. 
Mas adiantou que vai solicitar que o cliente preste depoimento. "Ele não teve, até hoje, oportunidade de esclarecer os fatos ocorridos", afirmou.
A coluna apurou que a PF está recebendo o material relativo à Petição 10590. A investigação propriamente dita ainda não começou.
Marcelo Brasileiro que, além de Max Pitangui, defende Fabiano Oliveira, avalia que o processo ao qual os clientes são submetidos é ilegal, diz que não teve acesso aos autos, propriamente, e que pretende denunciar o Brasil em instâncias internacionais. 
Diretamente do Paraguai, Max publicou no Instagram que o ministro Alexandre de Moraes "não está lendo o processo, só canetando de forma medieval, contra o devido processo legal. Uma lógica de tortura e vingança".
A coluna não conseguiu contato com a defesa de Jackson Rangel, mas está à disposição. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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