Helder Salomão não vai disputar a Prefeitura de Cariacica. Está de olho em 2026

Deputado federal Helder Salomão no gabinete, em Brasília Crédito: Leticia Gonçalves

Em entrevista à coluna no gabinete na Câmara, em Brasília, Helder cravou que não vai concorrer à Prefeitura de Cariacica em 2024: "Participarei como apoiador, mas não vou disputar as eleições em Cariacica".

Petistas e até integrantes de outros partidos avaliam que o deputado federal pode ser uma aposta para 2026.

No pleito a ser realizado daqui a três anos, duas vagas vão estar em jogo no Senado pelo Espírito Santo, as hoje ocupadas por Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos).

E, como Renato Casagrande (PSB) está no segundo mandato consecutivo, as especulações sobre candidatos a sucessor do socialista são naturais. O PT é parceiro do PSB nos governos federal e estadual.

"Se o governo Lula estiver bem em 2026, é natural o PT disputar o governo do ES ou o Senado. Ou os dois" Helder Salomão (PT) - Deputado federal

Contarato pode ser candidato à reeleição ou ao governo. Em 2022, ele foi lançado como pré-candidato ao Palácio Anchieta, mas o PT recuou para apoiar Casagrande.

Assim, o Partido dos Trabalhadores tem dois nomes para jogar no tabuleiro eleitoral.

Helder são se disse pré-candidato a uma coisa nem outra, mas deixou uma brecha: "Meu nome está à disposição para dialogar".

A presidente estadual do PT, Jack Rocha, quando questionada sobre 2026, citou os nomes do deputado federal e do senador. Mas fez uma ponderação.

"É natural que Contarato queira se reeleger ou se apresentar novamente para o governo. E é natural que Helder, como deputado mais votado, apresente-se como candidato ao governo ou a outro espaço que ele queira disputar. Mas isso depende muito de como vamos sair do processo de 2024", afirmou, à coluna.

O PT não tem nenhum prefeito no Espírito Santo e, nas Câmaras da Grande Vitória, apenas Karla Coser, na Capital, representa o partido.

A prioridade do partido no ano que vem é eleger o deputado estadual João Coser como prefeito de Vitória.

Em 2020, a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT) foi ao segundo turno contra Euclério, que levou a melhor. Ainda hoje, ela é uma crítica do chefe do Executivo.

Helder, que comandou a cidade por dois mandatos, por sua vez, preferiu não tecer comentários sobre a atual administração:

"Desde que saí da prefeitura, há dez anos, evito comentar as ações dos prefeitos locais. Ou fica parecendo que quero me intrometer na gestão. Não emiti opinião sobre a gestão anterior (de Juninho, do Cidadania) e não emito opinião agora. Tenho ajudado Cariacica. Foram mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares".

"Mas estamos em campos opostos e, em Cariacica, vamos ter candidatura própria. O nome ainda vai ser definido" Helder Salomão (PT) - Deputado federal

"A lógica nacional tem influência nas eleições municipais, mas ela não é determinante. A eleição municipal tem suas peculiaridades e o que vai contar mais, na minha avaliação, é a apresentação de propostas e projetos concretos para mudar a vida das pessoas", avaliou o deputado.

"O governo Lula tem feito um esforço para que a gente diminua esta polarização que, muitas vezes, é artificial", afirmou.

A coluna lembrou que Lula, por exemplo, ao receber o ditador venezuelano Nicolás Maduro com pompa e circunstância no Brasil, na verdade, acirrou a polarização e deu munição à oposição.