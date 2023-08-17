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Planos eleitorais

Helder Salomão não vai disputar a Prefeitura de Cariacica. Está de olho em 2026

Deputado federal mais votado do ES em 2022, petista pode ser candidato ao governo ou ao Senado. "Se o governo Lula estiver bem em 2026, é natural o PT disputar o governo estadual ou o Senado. Ou os dois", afirmou, à coluna

Públicado em 

17 ago 2023 às 10:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Helder Salomão no gabinete, em Brasília
Deputado federal Helder Salomão no gabinete, em Brasília Crédito: Leticia Gonçalves
Helder Salomão (PT) foi o deputado federal mais votado do Espírito Santo em 2022, escolhido por 120.337 eleitores. Reeleito, ele passou de um mandato de quatro anos sob o governo Jair Bolsonaro (PL) para outro com o comando do Executivo federal nas mãos do correligionário Lula. 
Em entrevista à coluna no gabinete na Câmara, em Brasília, Helder cravou que não vai concorrer à Prefeitura de Cariacica em 2024: "Participarei como apoiador, mas não vou disputar as eleições em Cariacica".
Petistas e até integrantes de outros partidos avaliam que o deputado federal pode ser uma aposta para 2026.
No pleito a ser realizado daqui a três anos, duas vagas vão estar em jogo no Senado pelo Espírito Santo, as hoje ocupadas por Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos).
E, como Renato Casagrande (PSB) está no segundo mandato consecutivo, as especulações sobre candidatos a sucessor do socialista são naturais. O PT é parceiro do PSB nos governos federal e estadual.
"Se o governo Lula estiver bem em 2026, é natural o PT disputar o governo do ES ou o Senado. Ou os dois"
Helder Salomão (PT) - Deputado federal
Contarato pode ser candidato à reeleição ou ao governo. Em 2022, ele foi lançado como pré-candidato ao Palácio Anchieta, mas o PT recuou para apoiar Casagrande.
Assim, o Partido dos Trabalhadores tem dois nomes para jogar no tabuleiro eleitoral.
Helder são se disse pré-candidato a uma coisa nem outra, mas deixou uma brecha: "Meu nome está à disposição para dialogar".
A presidente estadual do PT, Jack Rocha, quando questionada sobre 2026, citou os nomes do deputado federal e do senador. Mas fez uma ponderação.
"É natural que Contarato queira se reeleger ou se apresentar novamente para o governo. E é natural que Helder, como deputado mais votado, apresente-se como candidato ao governo ou a outro espaço que ele queira disputar. Mas isso depende muito de como vamos sair do processo de 2024", afirmou, à coluna.
O PT não tem nenhum prefeito no Espírito Santo e, nas Câmaras da Grande Vitória, apenas Karla Coser, na Capital, representa o partido.

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A prioridade do partido no ano que vem é eleger o deputado estadual João Coser como prefeito de Vitória.
Cariacica é outra frente essencial, mas, lá, o prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) está bem consolidado, ao menos do ponto de vista das lideranças político-partidárias. A única oposição a ele vem, justamente, do PT.
Em 2020, a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT) foi ao segundo turno contra Euclério, que levou a melhor. Ainda hoje, ela é uma crítica do chefe do Executivo.
Helder, que comandou a cidade por dois mandatos, por sua vez, preferiu não tecer comentários sobre a atual administração:
"Desde que saí da prefeitura, há dez anos, evito comentar as ações dos prefeitos locais. Ou fica parecendo que quero me intrometer na gestão. Não emiti opinião sobre a gestão anterior (de Juninho, do Cidadania) e não emito opinião agora. Tenho ajudado Cariacica. Foram mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares".
"Mas estamos em campos opostos e, em Cariacica, vamos ter candidatura própria. O nome ainda vai ser definido"
Helder Salomão (PT) - Deputado federal
"A lógica nacional tem influência nas eleições municipais, mas ela não é determinante. A eleição municipal tem suas peculiaridades e o que vai contar mais, na minha avaliação, é a apresentação de propostas e projetos concretos para mudar a vida das pessoas", avaliou o deputado.
"O governo Lula tem feito um esforço para que a gente diminua esta polarização que, muitas vezes, é artificial", afirmou.
A coluna lembrou que Lula, por exemplo, ao receber o ditador venezuelano Nicolás Maduro com pompa e circunstância no Brasil, na verdade, acirrou a polarização e deu munição à oposição.
Helder minimizou o episódio: "Quem governa tem que ter a capacidade de diálogo. O Brasil, nos últimos quatro anos, se isolou do mundo, virou um pária internacional, porque o ex-presidente (Bolsonaro) não conseguiu estabelecer um diálogo prolífico. O Lula já conversou com Putin, com Zelenski, com Macron, com Olaf Scholz... O Brasil não pode se dar ao luxo de falar só com alguns países".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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