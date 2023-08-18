População não pode mais acionar Corregedoria da Câmara de Vitória contra vereadores

Sede da Câmara de Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Fernando Madeira

Talvez "nunca antes na história" de Vitória a Corregedoria da Câmara Municipal tenha sido tão acionada. Há um processo de cassação em curso contra o vereador afastado Armandinho Fontoura (sem partido), outros foram abertos e já arquivados, como os contra Chico Hosken (Podemos) e Vinícius Simões (Cidadania). Luiz Emanuel Zouain (Republicanos) também foi alvo. Tudo isso em 2023.

Em comum, as representações foram protocoladas por cidadãos. O Código de Ética, em vigor desde março deste ano , permitia que "qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica" acionasse a Corregedoria da Casa "sobre a prática de conduta violadora da ética e do decoro parlamentar por parte de vereador".

Permitia. Nesta quinta-feira (17), a Câmara de Vitória publicou uma resolução que restringe quem pode fazer isso.

Agora, somente "qualquer parlamentar ou partido político com representação na Câmara" tem direito a pedir que um vereador seja processado na Corregedoria.

A Resolução 2.075/2023 já está em vigor. Ela surgiu de projeto protocolado na terça-feira (15) e aprovado em regime de urgência urgentíssima, pouco mais de uma hora após começar a tramitar.

Os autores da proposta são o presidente do Legislativo municipal, Leandro Piquet (Republicanos), o corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Patriota), e os vereadores Mauricio Leite (Cidadania) e Anderson Goggi (PP).

Dos 13 vereadores que participaram da votação, dez foram a favor da resolução, dois se abstiveram e apenas um votou contra, André Moreira (PSOL).

Não houve discussão em plenário, mas os parlamentares já haviam discutido o texto, nos bastidores.

"BANALIZAÇÃO"

Na justificativa do projeto, os autores argumentaram, sucintamente, que a nova resolução é necessária para que "não haja banalização do instrumento de representação por quebra de decoro parlamentar".

É verdade que, ultimamente, apareceram algumas representações estranhas. Thor do Império, também conhecido como Thor, o pagodeiro do amor, foi quem acionou a Corregedoria contra Vinícius Simões e contra Luiz Emanuel.

Em relação a Simões, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), chegou a mencionar a representação contra o opositor, ao prestar contas no plenário da Câmara, no mês passado. Ocorre que o pedido de cassação nem havia sido protocolado, o que foi formalizado, por Thor, logo depois.

Thor tentou ser candidato a deputado estadual em 2022, mas foi barrado pela Justiça Eleitoral. Ele foi condenado e cumpriu pena por assassinato, anos atrás.

Vereadores consultados pela coluna afirmaram que, entre os parlamentares, houve consenso quanto à necessidade de estabelecer algumas exigências para que alguém possa provocar a Corregedoria da Câmara. E sobre a necessidade de detalhar as hipóteses de arquivamento imediato das representações.

Só que a Câmara foi do 8 ao 80. Se o Código de Ética estava muito permissivo ou aberto quanto a esses parâmetros, agora está excessivamente restrito.

Pode até ser que a intenção tenha sido melhorar as regras, mas o resultado tem um quê de corporativismo difícil de ser ignorado.

ARQUIVAR FICOU MAIS FÁCIL

O arquivamento de representações pelo próprio corregedor-geral, sem que o caso tenha que ser analisado pelo colegiado, ficou mais fácil.

O corregedor-geral continua a ter cinco dias úteis para fazer o juízo de admissibilidade, ou seja, avaliar se a representação atende aos requisitos mínimos para tramitar na Corregedoria. Mas agora há mais requisitos a serem checados.

O artigo 24 do Código de Ética ganhou uma série de parágrafos, especificando o que deve constar na petição inicial, a ser feita por um vereador ou por um partido contra um parlamentar.

Tem que ter fatos, fundamentos jurídicos e "as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados". Até aí, tudo bem, parece razoável.

O artigo 27, por sua vez, passou a estabelecer que o corregedor-geral deve arquivar a representação se a peça "for inepta", se quem fez a representação tiver alguma irregularidade apontada pela Justiça Eleitoral e se faltar justa causa. Esses três tópicos são novidade.

Outros dois motivos de arquivamento que já constavam no Código foram mantidos: se o vereador acusado não for identificado e se os fatos narrados ocorreram antes do início do mandato.

Mas o que seria uma denúncia inepta? A nova resolução descreve que é se "lhe faltar pedido ou causa de pedir", se "o pedido for indeterminado ou incompatível com a pena", se "da narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão" e se "contiver pedidos incompatíveis entre si".

Com as novas normas, certamente, a Corregedoria da Câmara de Vitória vai ter menos trabalho.

"Isso vai acabar se virando contra a gente. Há um problema real, mas desta forma parece que estamos sendo corporativistas " André Moreira (PSOL) - Vereador de Vitória

A coluna tentou, nesta quinta-feira, falar com o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, com o corregedor-geral, Leonardo Monjardim, e com o vereador André Moreira, o único que votou contra o projeto de resolução. Somente este retornou às tentativas de contato.

"Eu, antes de ser vereador, fiz uma representação, como cidadão, contra o então vereador Gilvan, porque ele me ofendeu. Se eu não pudesse fazer, teria que esperar um vereador fazer por mim? E se nenhum deles quisesse?", questionou o parlamentar.

"Minha posição é que a Câmara não deveria restringir tanto, que ao menos o cidadão vítima da ofensa pudesse acionar a Corregedoria, por exemplo", sugeriu.

"Era preciso dizer que só pode representar quem tem interesse jurídico, aquele que foi vítima da ação do vereador. Para evitar casos como esse em que o Thor fez uma representação na Corregedoria contra o Vinícius com base em um processo judicial que o prefeito de Vitória moveu contra o vereador", complementou Moreira.