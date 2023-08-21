Vídeo: viagem do aquaviário mostra belas paisagens na Baía de Vitória

Os trajetos que serão percorridos pelos passageiros entre as três estações do aquaviário darão também a oportunidade para que a população possa conferir belas paisagens da Baía de Vitória. O repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, acompanhou o percurso da viagem de inauguração, que levou 40 minutos de Porto de Santana, em Cariacica, até a estação na Praça do Papa, em Vitória.