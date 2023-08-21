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Vídeo: viagem do aquaviário mostra belas paisagens na Baía de Vitória

Repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini mostra trajeto da estação de Porto de Santana, em Cariacica, até a Praça do Papa, em Vitória, e depois até a Prainha, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 06:27

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 06:27

Os trajetos que serão percorridos pelos passageiros entre as três estações do aquaviário darão também a oportunidade para que a população possa conferir belas paisagens da Baía de Vitória. O repórter fotográfico de A Gazeta, Vitor Jubini, acompanhou o percurso da viagem de inauguração, que levou 40 minutos de Porto de Santana, em Cariacica, até a estação na Praça do Papa, em Vitória.
Em seguida, ele seguiu da estação da Capital até a Prainha, em Vila Velha – trajeto que durou aproximadamente oito minutos. Veja imagens no vídeo acima. A operação do sistema aquaviário para a população começa nesta segunda-feira (21). 

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