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Registramos viagem do aquaviário entre Vitória e Vila Velha; veja vídeo

A repórter de A Gazeta, Maria Fernanda Conti, foi à inauguração do aquaviário e registrou em vídeo como é a viagem do sistema entre a estação da Prainha e a da Praça do Papa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2023 às 18:14

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 18:14

Teve música, oração e uma multidão para acompanhar a inauguração do aquaviário, após o sistema ficar mais de 20 anos sem operar. A repórter de A Gazeta, Maria Fernanda Conti, esteve no evento e registrou como é a viagem entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a da Praça do Papa, em Vitória. A viagem dura cerca de 8 minutos. A jornalista fez o percurso no barco Penedo, que tem wi-fi, ar-condicionado e cerca de 70 lugares para os passageiros se sentarem.
O aquaviário é composto por três estações, que estão localizadas em Porto de Santana, Cariacica; na Praça do Papa, em Vitória; e na Prainha, em Vila Velha. Veja no vídeo acima como foi o percurso percorrido pela reportagem.

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