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Novo modal

Aquaviário: na primeira semana barcos vão operar até as 18 horas

Apesar de o governo ter divulgado que embarcações também circulariam à noite, ajustes na operação foram necessários a pedido da Marinha
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 ago 2023 às 11:51

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 11:51

Barco do Aquavário chega a Vitória
Barco do Aquavário chega a Vitória para cerimônia de inauguração neste domingo (20) Crédito: Vitor Jubini
Na primeira semana de operação do novo aquaviário, os dois barcos vão operar duas horas a menos. Em vez de encerrar as operações as 20h, as embarcações vão atender até as 18 horas.
A informação é do secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, concedida durante a cerimônia de inauguração do modal, neste domingo (20). Ele explica que a mudança está sendo feita a pedido da Capitania dos Portos, da Marinha. 
"A estação de Vitória é mais agitada do ponto de vista marítimo, por isso será preciso essas adequações ao longo do tempo. Vamos fazer das 6h30 às 18 horas nesta semana", explica.
De acordo com nova tabela divulgada pela Ceturb, a primeira viagem sai às 6h30. Mas de segunda a sexta a última viagem na linha 401 (Porto de Santana/Praça do Papa) a última saída é 16h50 de Porto de Santana e 17h30 da Praça do Papa. A linha 402 (Praça do Papa/Prainha) tem última saída às 17h50 da Praça do Papa e 17h30 da Prainha.
Confira a tabela dos novos horários
Tabela horários primeira semana aquaviários
Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios

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Já o terceiro barco do aquaviário, chamado Fonte Grande, para ser utilizado no sistema está previsto para chegar nos próximos meses. A perspectiva é diminuir o intervalo entre as saídas das embarcações com a chegada desse novo barco. Assim, o quadro de horários deve passar por ajustes, segundo informou Damasceno.
O final da cerimônia de inauguração ocorreu na estação da Prainha, em Vila Velha, e contou com a participação de grupo de congo. O percurso da Praça do Papa até a Prainha levou 8 minutos. E a viagem da estação de Porto de Santana até a estação de Vitória durou 40 minutos.
Na Prainha, o governador Renato Casagrande destacou que o modal é importante por ser uma alternativa para liberar o trânsito e é também uma oportunidade que temos para divulgar a Baía de Vitória com um olhar diferente sobre a Capital, Vila Velha e Cariacica.
“É um momento histórico. Teremos coisa para ajustar, trajetos, horário de funcionamento. Mas é um modal aquático com ar-condicionado e Wi-Fi. Vamos aprendendo com a operação, destacando que é uma viagem muito segura. Mas estamos em processo de aperfeiçoamento neste momento. Temos certeza que será um sucesso”, destaca o governador.

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