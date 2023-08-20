Aquaviário: infográfico mostra qual é o trajeto dos barcos

Confira abaixo como será o trajeto feito pelos barcos:

As duas embarcações saem ao mesmo tempo: uma de Porto de Santana, em Cariacica, com destino à Praça do Papa, em Vitória, e demora cerca de 40 minutos para chegar à Capital. A outra embarcação sai da Prainha, em Vila Velha, também com destino à Praça do Papa, e demora cerca de 10 minutos para chegar a Vitória. Depois cada barco retorna para a estação de origem e assim segue ao longo de todo o dia. De segunda a sexta-feira, a primeira saída é às 6h30.

A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado e com espaço para colocar bicicletas.

Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios

Nomes dos barcos e das estações

As estações do novo aquaviário foram batizadas com nomes de personalidades políticas do Espírito Santo. Os homenageados foram escolhidos conforme a contribuição que tiveram para a mobilidade urbana e a qualidade de vida na Grande Vitória.

Cariacica: Prefeito Aloízio Santos

Prefeito Aloízio Santos Vila Velha: Governador Albuíno Azeredo

Governador Albuíno Azeredo Vitória: Prefeito Setembrino Pelissari

Os barcos que farão parte do aquaviário receberão nomes de pontos turísticos da Grande Vitória, homenageando as cidades onde haverá ponto de embarque. A primeira lancha será chamada Moxuara, mesmo nome do morro que é um dos principais cartões-postais de Cariacica.