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Inaugurado

Aquaviário: infográfico mostra qual é o trajeto dos barcos

Fase inicial do modal conta com dois barcos que vão circular todos os dias por Cariacica, Vitória e Vila Velha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 ago 2023 às 18:23

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 18:23

Depois de 20 anos de espera, o aquaviário volta a funcionar nesta segunda-feira (21), às 6h30, na Grande Vitória. Essa fase inicial do modal conta com dois barcos e três estações, localizadas em Porto de Santana, Cariacica; Prainha, em Vila Velha; e Praça do Papa, em Vitória
Confira abaixo como será o trajeto feito pelos barcos:
As duas embarcações saem ao mesmo tempo: uma de Porto de Santana, em Cariacica, com destino à Praça do Papa, em Vitória, e demora cerca de 40 minutos para chegar à Capital. A outra embarcação sai da Prainha, em Vila Velha, também com destino à Praça do Papa, e demora cerca de 10 minutos para chegar a Vitória. Depois cada barco retorna para a estação de origem e assim segue ao longo de todo o dia. De segunda a sexta-feira, a primeira saída é às 6h30. 
A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado e com espaço para colocar bicicletas.
Tabela horários primeira semana aquaviários
Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios

Nomes dos barcos e das estações 

As estações do novo aquaviário foram batizadas com nomes de personalidades políticas do Espírito Santo. Os homenageados foram escolhidos conforme a contribuição que tiveram para a mobilidade urbana e a qualidade de vida na Grande Vitória.
  • Cariacica: Prefeito Aloízio Santos
  • Vila Velha: Governador Albuíno Azeredo 
  • Vitória: Prefeito Setembrino Pelissari 
Os barcos que farão parte do aquaviário receberão nomes de pontos turísticos da Grande Vitória, homenageando as cidades onde haverá ponto de embarque. A primeira lancha será chamada Moxuara, mesmo nome do morro que é um dos principais cartões-postais de Cariacica.
A segunda embarcação, maior, com duplo deque, se chamará Penedo, em homenagem ao morro que fica em Vila Velha, às margens da Baía de Vitória e visualizado na região da Curva da Saldanha, na Capital. O terceiro barco, previsto para chegar ainda este ano, será o Fonte Grande, fazendo uma homenagem ao parque de mesmo nome, localizado na região central de Vitória.

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