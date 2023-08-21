Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

No 1° dia, catraca não funciona e aquaviário tem passagem liberada no ES

Problema foi identificado no início da manhã desta segunda-feira (21), nas primeiras viagens, nas três estações do sistema em Vila Velha, Cariacica e Vitória
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 ago 2023 às 07:36

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 07:36

Primeiro dia de funcionamento do Aquaviário
Primeiro dia de funcionamento do Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros
aquaviário iniciou suas operações na Grande Vitória nesta segunda-feira (21) e, no 1º dia de funcionamento, as catracas foram liberadas para os passageiros porque o validador do cartão GVBus ficou fora do ar. A informação foi confirmada pelos repórteres Felipe Sena e Vinicius Zagoto, de A Gazeta, que pegaram a primeira viagem do sistema saindo das estações da Praça do Papa, em Vitória, para a Prainha, em Vila Velha, e de Porto Santana, em Cariacica, para a Praça do Papa, respectivamente.
Em entrevista ao repórter Felipe Sena, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que o validador é novo e que será necessário realizar ajustes. “Agora será feito ajustes na central. Ele é todo online e vai ser feito o ajuste normalmente”, explicou.

Primeiro dia de funcionamento do Aquaviário

Por volta de 7h30, na estação da Praça do Papa, a catraca voltou a funcionar. Funcionários da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), informaram no local, à reportagem de A Gazeta, que o problema foi a conectividade. Às, 9h, o órgão informou que o problema foi resolvido em todas as estações.

Veja Também

Aquaviário: na primeira semana barcos vão operar até as 18 horas

Aquaviário vai funcionar 2 horas a menos na 1ª semana

Aquaviário: infográfico mostra qual é o trajeto dos barcos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados