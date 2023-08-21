No 1° dia, catraca não funciona e aquaviário tem passagem liberada no ES

O aquaviário iniciou suas operações na Grande Vitória nesta segunda-feira (21) e, no 1º dia de funcionamento, as catracas foram liberadas para os passageiros porque o validador do cartão GVBus ficou fora do ar. A informação foi confirmada pelos repórteres Felipe Sena e Vinicius Zagoto, de A Gazeta, que pegaram a primeira viagem do sistema saindo das estações da Praça do Papa, em Vitória, para a Prainha, em Vila Velha, e de Porto Santana, em Cariacica, para a Praça do Papa, respectivamente.
Em entrevista ao repórter Felipe Sena, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que o validador é novo e que será necessário realizar ajustes. “Agora será feito ajustes na central. Ele é todo online e vai ser feito o ajuste normalmente”, explicou.
Primeiro dia de funcionamento do Aquaviário
Por volta de 7h30, na estação da Praça do Papa, a catraca voltou a funcionar. Funcionários da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), informaram no local, à reportagem de A Gazeta, que o problema foi a conectividade. Às, 9h, o órgão informou que o problema foi resolvido em todas as estações.