No 1° dia, catraca não funciona e aquaviário tem passagem liberada no ES

Em entrevista ao repórter Felipe Sena, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que o validador é novo e que será necessário realizar ajustes. “Agora será feito ajustes na central. Ele é todo online e vai ser feito o ajuste normalmente”, explicou.

Por volta de 7h30, na estação da Praça do Papa, a catraca voltou a funcionar. Funcionários da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), informaram no local, à reportagem de A Gazeta, que o problema foi a conectividade. Às, 9h, o órgão informou que o problema foi resolvido em todas as estações.