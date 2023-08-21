Fotojornalismo: o 1° dia de funcionamento do novo Aquaviário

Passageira observa Centro de Vitória por uma das janelas de barco do novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Pelas janelas dos barcos do novo Aquaviário , passa a história do Espírito Santo . Cartões-postais despontam no horizonte conforme o navegar das embarcações. No percurso, construções históricas do Centro de Vitória, o movimento portuário e o Convento da Penha, do alto de Vila Velha, dão lugar aos arranha-céus e a modernidade da Enseada do Suá.

O modal foi inaugurado no domingo (20) e as operações abertas aos usuários na manhã desta segunda-feira (21). A reportagem de A Gazeta registrou como foram as primeiras viagens entre as estações de Porto de Santana, em Cariacica; Praça do Papa, em Vitória; e Prainha, em Vila Velha.

Nas imagens registradas pelos repórteres-fotográficos Fernando Madeira e Ricardo Medeiros é possível ver olhos nostálgicos e atentos ao movimento das cidades e ao fluxo da Baía de Vitória. Olhares de ângulos que, após 20 anos, voltam a parte do cotidiano dos capixabas.

Confira abaixo imagens do primeiro dia do novo Aquaviário:

Passageiros fazem trajeto de inauguração dao novo Aquaviário, da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Embarcação do novo Aquaviário que fez a primeira viagem de Porto de Santana, em Cariacica, à Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Penedo, bairro Jesus de Nazareth e Baía de Vitória vistos de um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Estação do novo Aquaviário na Praça do Papa após a saída de uma embarcação Crédito: Fernando Madeira

Navio e Convento da Penha vistos de uma janela de um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Passageira observa paisagem da Baía de Vitória no novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Passageiros contemplam paisagem em trajeto de inauguração da Prainha até a Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros

Baía de Vitória em manhã chuvosa observada em um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Navio passando embaixo da Terceira Ponte visto desde um barco do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Passageiros do novo Aquaviário contemplam paisagem do Centro de Vitória e tiram fotos Crédito: Fernando Madeira