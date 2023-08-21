Fotojornalismo: o 1° dia de funcionamento do novo Aquaviário

Pelas janelas dos barcos do novo Aquaviário, passa a história do Espírito Santo. Cartões-postais despontam no horizonte conforme o navegar das embarcações. No percurso, construções históricas do Centro de Vitória, o movimento portuário e o Convento da Penha, do alto de Vila Velha, dão lugar aos arranha-céus e a modernidade da Enseada do Suá.
O modal foi inaugurado no domingo (20) e as operações abertas aos usuários na manhã desta segunda-feira (21). A reportagem de A Gazeta registrou como foram as primeiras viagens entre as estações de Porto de Santana, em Cariacica; Praça do Papa, em Vitória; e Prainha, em Vila Velha.
Nas imagens registradas pelos repórteres-fotográficos Fernando Madeira e Ricardo Medeiros é possível ver olhos nostálgicos e atentos ao movimento das cidades e ao fluxo da Baía de Vitória. Olhares de ângulos que, após 20 anos, voltam a parte do cotidiano dos capixabas.
Confira abaixo imagens do primeiro dia do novo Aquaviário: