Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fotos
  • Fotojornalismo: o 1° dia de funcionamento do novo Aquaviário
Passageira observa Centro de Vitória por uma das janelas de barco do novo Aquaviário Fernando Madeira
Retorno após 20 anos

Fotojornalismo: o 1° dia de funcionamento do novo Aquaviário

Modal voltou a operar na manhã desta segunda-feira (21), com viagens entre as estações de Cariacica, Vitória e Vila Velha

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em

21 ago 2023 às 11:22
Passageira observa Centro de Vitória por uma das janelas de barco do novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira
Pelas janelas dos barcos do novo Aquaviário, passa a história do Espírito Santo. Cartões-postais despontam no horizonte conforme o navegar das embarcações. No percurso, construções históricas do Centro de Vitória, o movimento portuário e o Convento da Penha, do alto de Vila Velha, dão lugar aos arranha-céus e a modernidade da Enseada do Suá. 
O modal foi inaugurado no domingo (20) e as operações abertas aos usuários na manhã desta segunda-feira (21). A reportagem de A Gazeta registrou como foram as primeiras viagens entre as estações de Porto de Santana, em Cariacica; Praça do Papa, em Vitória; e Prainha, em Vila Velha.
Nas imagens registradas pelos repórteres-fotográficos Fernando Madeira e Ricardo Medeiros é possível ver olhos nostálgicos e atentos ao movimento das cidades e ao fluxo da Baía de Vitória. Olhares de ângulos que, após 20 anos, voltam a parte do cotidiano dos capixabas. 
Confira abaixo imagens do primeiro dia do novo Aquaviário:
Passageiros fazendo o trajeto de inauguração da Prainha até a Praça do Papa, Vitória
Passageiros fazem trajeto de inauguração dao novo Aquaviário, da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário
Embarcação do novo Aquaviário que fez a primeira viagem de Porto de Santana, em Cariacica, à Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Passageiros usando o sistema aquaviário, Prainha a Vitória
Penedo, bairro Jesus de Nazareth e Baía de Vitória vistos de um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário
Estação do novo Aquaviário na Praça do Papa após a saída de uma embarcação Crédito: Fernando Madeira
Passageiros usando o sistema aquaviário, Prainha a Vitória
Navio e Convento da Penha vistos de uma janela de um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário
Passageira observa paisagem da Baía de Vitória no novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira
Passageiros contemplam paisagem em trajeto de inauguração da Prainha até a Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário
Baía de Vitória em manhã chuvosa observada em um dos barcos do novo Aquaviário Crédito: Fernando Madeira
Passageiros usando o sistema aquaviário, Prainha a Vitória
Navio passando embaixo da Terceira Ponte visto desde um barco do novo Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário
Passageiros do novo Aquaviário contemplam paisagem do Centro de Vitória e tiram fotos Crédito: Fernando Madeira
Passageiros fazendo o trajeto de inauguração da Prainha até a Praça do Papa, Vitória
Movimentação de embarcações na Prainha, em Vila Velha, próximo a uma estação do novo Aquaviário  Crédito: Ricardo Medeiros

LEIA MAIS SOBRE O NOVO AQUAVIÁRIO 

Casagrande estreia no aquaviário e diz que ajustes serão necessários

No 1º dia, catraca não funciona e aquaviário tem passagem liberada no ES

Vídeo: viagem do aquaviário mostra belas paisagens na Baía de Vitória

Registramos viagem do aquaviário entre Vitória e Vila Velha; veja vídeo

Aquaviário: infográfico mostra qual é o trajeto dos barcos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Grande Vitória Mobilidade Urbana Fotojornalismo Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados