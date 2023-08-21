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Casagrande estreia no aquaviário e diz que ajustes serão necessários

Governador fez a travessia da Prainha até a Praça do Papa, destacou a alternativa como forma de aliviar o trânsito e avaliou que, antes de se pensar em ampliação, será preciso realizar ajustes no sistema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 08:40

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 08:40

População estreia uso do aquaviário da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória
População estreia uso do aquaviário da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
No primeiro dia de funcionamento do novo aquaviário, o governador Renato Casagrande fez a travessia entre a Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória. Ele embarcou com uma bicicleta e disse que seguiria até o Palácio Anchieta pedalando, enfatizando que essa poderia ser uma das alternativas para desafogar o trânsito.
“Vim marcar presença, ver como está funcionando e mostrar que é possível, para quem tem uma rotina, fazer, se não todos os dias, pelo menos alguns dias, essa viagem de bicicleta. Ou deixar o carro no estacionamento e atravessar pelo aquaviário e, do outro lado, fazer a integração com o ônibus do Transcol ou andar com a sua bicicleta, como eu estou fazendo. Eu não posso fazer todos os dias, mas é uma demonstração de que como a gente pode aliviar o trânsito usando o aquaviário.”
Para quem trabalha perto da Enseada, o governador também destacou a possibilidade de deixar o carro na Prainha, desembarcar na Praça do Papa e ir caminhando. “Então, há diversas alternativas que a pessoa pode usar; agora, com o aquaviário e, a partir do próximo domingo (27), com a Ciclovia da Vida também”

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Sobre ampliar o sistema, Casagrande disse que, primeiramente, será necessário avaliar o que pode ser melhorado e fazer os ajustes necessários. Inclusive, já na primeira viagem, disse já ter recebido o pedido de mais vagas para as bikes.
“Vamos aperfeiçoar o sistema com esses dois barcos e essas três estações. Está claro que vamos precisar ajustar horários, adaptar o atracadouro, fazer adaptações. Assim que estiver tudo ajustado, nós vamos estudando o processo de ampliação. Já tem demanda pra gente poder ampliar, mas nós vamos primeiro fazer o aperfeiçoamento do sistema.”

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