Casagrande estreia no aquaviário e diz que ajustes serão necessários

“Vim marcar presença, ver como está funcionando e mostrar que é possível, para quem tem uma rotina, fazer, se não todos os dias, pelo menos alguns dias, essa viagem de bicicleta. Ou deixar o carro no estacionamento e atravessar pelo aquaviário e, do outro lado, fazer a integração com o ônibus do Transcol ou andar com a sua bicicleta, como eu estou fazendo. Eu não posso fazer todos os dias, mas é uma demonstração de que como a gente pode aliviar o trânsito usando o aquaviário.”