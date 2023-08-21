Passageiros querem trocar ônibus por barcos após 1ª viagem no aquaviário

Da esquerda para a direita: Alcione Santos, Lucas Modoli, Teresa Ribeiro e Welber Ferreira experimentaram as embarcações do aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Entre os passageiros da primeira viagem do novo aquaviário entre Cariacica Vitória , nesta segunda-feira (21), a vontade de trocar os ônibus do Sistema Transcol pelos barcos do novo modal foi unânime. O conforto das embarcações e a conexão direta com a Capital foram vistos como facilitadores, mas houve críticas sobre os horários entre uma viagem e outra.

Além da embarcação que partiu da Prainha, em Vila Velha, outra saiu de Porto de Santana, em Cariacica, ambas com destino à Praça do Papa, em Vitória. A reportagem de A Gazeta acompanhou o percurso e constatou que os barcos contam com ar-condicionado, televisão, wi-fi, além de colete salva-vidas.

A massoterapeuta pernambucana Alcione Reges Pereira Santos aproveitou para fazer um teste e ver se consegue inserir o modal na rotina. "É a primeira vez que vou usar o aquaviário. Estou acostumada a usar o ônibus do Transcol. Vou fazer o teste com o aquaviário. É um acontecimento!", ressaltou.

"Não sou daqui e sempre ouvi falar que ia ter essa inauguração do aquaviário e vou fazer um teste para ver se vai dar certo e continuar usando. Eu sou pernambucana, morei em São Paulo e vim para cá há 11 anos" Alcione Reges Pereira Santos - Massoterapeuta

Passado e presente

Durante a primeira viagem, o supervisor de manutenção, Lucas de Amorim Modoli, relembrou quando usava o aquaviário com o avô, de Paul, em Vila Velha, a Vitória. Assim como Alcione, ele também espera trocar os ônibus pelos barcos.

"Eu usava ônibus todos os dias e agora, com o aquaviário, pretendo ficar nele, até porque eu trabalho na Enseada do Suá. Para mim é descer dentro do trabalho, praticamente. Vai ajudar muito. Eu tenho que entrar 7h30 no trabalho, se eu chegar lá 7h10, já que a viagem é 40 minutos, vai bater certinho. De ônibus eu demoro mais ou menos o mesmo tempo, porém, tem acidentes que podem acontecer, imprevistos que no aquaviário são mais difíceis um pouco", avaliou.

O porteiro Carlos Tiroli, 41 anos, resolveu fazer uma “viagem de reconhecimento” pelo novo aquaviário, para ver se, a partir de agora, também troca o ônibus pelo barco ao fazer o trajeto do trabalho, em Vitória, até sua casa, em Porto Santana, Cariacica.

“Eu estava curioso para saber como é, como funciona, porque geralmente eu pego ônibus. Quem sabe, agora, eu pegue sempre o barco? Meu pai sempre falava de antigamente, pegava muito o aquaviário quando era no centro de Vitória. E eu sempre tive curiosidade para saber como é, então hoje eu vim para saber como realmente é. Estou vendo que é legal, estou gostando", relatou Carlos.

As eventuais demoras dos ônibus em meio ao trânsito agitado da Grande Vitória também foram citadas pela cozinheira Teresa Alves Ribeiro.

"Meu trajeto é Porto de Santana, São Torquato e Praia do Canto. Hoje, usando o aquaviário, vai ser para a Praça do Papa e Praia do Suá, onde eu trabalho. Achei mais perto por causa desse trânsito. As cidades, a cada dia que passa, estão mais complicadas. Vai ser uma boa escolha e é mais confortável", opinou.

A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Horários são questionados

Para o pintor Welber Demolin Ferreira, o aquaviário é uma boa opção, mas, na avaliação dele, ainda precisa ter os horários aperfeiçoados.

"Vai ter dificuldade pelos horários que vi na plataforma. Tinha que ter horários melhores, são muito estendidos. Tinham que colocar mais barcos."