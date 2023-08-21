Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A caminho da escola

'Opção para desafogar a 3ª Ponte', diz estudante ao usar aquaviário

Jovens trocaram o ônibus pelo aquaviário para fugir do trânsito e aprovaram a experiência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:51

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:51

A mais nova opção de mobilidade urbana da Grande Vitória, que começou a funcionar nesta segunda-feira (21), levou estudantes a trocarem o ônibus pelos barcos do aquaviário para irem à escola justamente para fugir do trânsito da Terceira Ponte. E a escolha, pela experiência que tiveram, foi acertada.
“Foi bem legal, bem rápido, tranquilo. Vamos ver se fica melhor do que pegar essa ponte, pegar ônibus. É mais uma opção para desafogar a ponte, melhorar o trânsito, o ir e vir entre Vila Velha e Vitória, que está bem complicado”, avaliou Igor Pezzin, de 17 anos.
Ele também destacou a beleza do trajeto entre o Parque da Prainha, de onde saiu, até a Praça do Papa. “A vista é maravilhosa, são dois pontos turísticos. Acho que ficou ótimo.”

LEIA MAIS SOBRE O NOVO AQUAVIÁRIO

Fotojornalismo: o 1º dia de funcionamento do novo Aquaviário

Casagrande estreia no aquaviário e diz que ajustes serão necessários

No 1º dia, catraca não funciona e aquaviário tem passagem liberada no ES

Vídeo: viagem do aquaviário mostra belas paisagens na Baía de Vitória

Aquaviário: infográfico mostra qual é o trajeto dos barcos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aquaviário Sítio Histórico da Prainha Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Últimos dias para se inscrever no concurso do Ministério Público do ES
Imagem de destaque
A central de golpes em país asiático que se passava por delegacia brasileira para achacar vítimas
Imagem de destaque
BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados