'Opção para desafogar a 3ª Ponte', diz estudante ao usar aquaviário

A mais nova opção de mobilidade urbana da Grande Vitória, que começou a funcionar nesta segunda-feira (21), levou estudantes a trocarem o ônibus pelos barcos do aquaviário para irem à escola justamente para fugir do trânsito da Terceira Ponte. E a escolha, pela experiência que tiveram, foi acertada.
“Foi bem legal, bem rápido, tranquilo. Vamos ver se fica melhor do que pegar essa ponte, pegar ônibus. É mais uma opção para desafogar a ponte, melhorar o trânsito, o ir e vir entre Vila Velha e Vitória, que está bem complicado”, avaliou Igor Pezzin, de 17 anos.
Ele também destacou a beleza do trajeto entre o Parque da Prainha, de onde saiu, até a Praça do Papa. “A vista é maravilhosa, são dois pontos turísticos. Acho que ficou ótimo.”