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Mobilidade urbana

Ciclista aprova aquaviário: 'Rápido, confortável e com espaço para bike'

Passageiro estreou travessia entre Vila Velha e Vitória usando a estrutura do barco para apoiar sua bicicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 12:24

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 12:24

Equipado com capacete e óculos de ciclismo, o estivador Paulo Barcelos, de 60 anos, estreou a viagem pelo aquaviário com sua bicicleta. E aprovou o novo modal, que começou a funcionar nesta segunda-feira (21).
“Era necessário, vai melhorar muito a mobilidade urbana. Usei muito o anterior, mas, infelizmente, ele foi interrompido. Agora vou usar, sim, hoje mais para a prática de esporte, não mais para trabalhar, mas vou usar muito. A viagem foi rápida, a barca é confortável, com espaço para bicicleta, e a paisagem da Baía de Vitória é linda demais. Está aprovado.”

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