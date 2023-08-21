Ciclista aprova aquaviário: 'Rápido, confortável e com espaço para bike'

“Era necessário, vai melhorar muito a mobilidade urbana. Usei muito o anterior, mas, infelizmente, ele foi interrompido. Agora vou usar, sim, hoje mais para a prática de esporte, não mais para trabalhar, mas vou usar muito. A viagem foi rápida, a barca é confortável, com espaço para bicicleta, e a paisagem da Baía de Vitória é linda demais. Está aprovado.”