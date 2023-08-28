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Governo Casagrande

Obras da Terceira Ponte e Aquaviário saíram do papel. E agora?

Governador Renato Casagrande entregou projetos prometidos e pode colher dividendos políticos. Efeitos práticos e memória do eleitor são fatores a serem levados em conta

Públicado em 

28 ago 2023 às 10:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

População estreia uso do aquaviário da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória
Renato Casagrande utiliza o Aquaviário. É possível levar a bicicleta na embarcação Crédito: Ricardo Medeiros
"Só quem não faz nada não é criticado", afirmou o governador Renato Casagrande (PSB), no último dia 20, ao discursar no lançamento do Aquaviário. Uma semana depois, ele inaugurou as obras de ampliação da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e a ciclovia da estrutura. 
Tudo isso saiu do papel após diversos adiamentos, considerando as datas de inauguração anunciadas pelo próprio governo. E o efeito sobre a mobilidade na Grande Vitória ainda deve ser analisado.
Mas saiu do papel, é um fato. Algo que pode e já está sendo capitalizado politicamente por Casagrande e aliados.
Não à toa, o espaço nos palanques de inauguração foi disputado. No domingo (27), menos, afinal, choveu o tempo todo.
Entre os deputados estaduais, somente Tyago Hoffmann (PSB), pré-candidato a prefeito de Vitória, e Alexandre Xaminho (Podemos), presidente da Comissão de Infraestrutura, participaram do pedalaço ao lado do governador na ponte.
Alexandre Xambinho e Tyago Hoffmann na inauguração da ampliação da Terceira Ponte
Alexandre Xambinho (de camisa branca) e Tyago Hoffmann (de jaqueta preta) na inauguração da ampliação da Terceira Ponte Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O quanto essas obras vão melhorar o trânsito são outros quinhentos. Prefiro esperar para ver. Afinal, Casagrande já ironizou que "tá cheio de especialista por aí" comentando temas afeitos à engenharia de tráfego.
Em relação ao Aquaviário, contudo, o próprio governador já admitiu que o impacto deve ser pequeno, já que a quantidade de passageiros e o número de pontos de embarque e desembarque ainda são tímidos.
O socialista não vai, pois não pode, tentar a reeleição em 2026, mas as obras devem servir de legado ao candidato a ser apoiado por ele ao Palácio Anchieta.
Tem ainda o viaduto de Carapina, na Serra, entregue recentemente. 
É preciso, para isso, apostar na memória do eleitor daqui a três anos. O efeito prático no trânsito é o que mais pode contribuir para refrescar as lembranças.
Em tempo: o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), que ainda tem que passar pelo pleito de 2024, é um dos possíveis sucessores do governador. O chefe do Executivo municipal também saiu na chuva para se molhar.
Outra obra prioritária para o governo estadual que, em tese, deve ficar pronta no segundo semestre de 2024, é o Hospital Geral de Cariacica. 
Assim, Casagrande teria mais coisas para mostrar aos eleitores. Se o governo federal ajudar, ele ainda pode contar com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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