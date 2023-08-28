Obras da Terceira Ponte e Aquaviário saíram do papel. E agora?

Renato Casagrande utiliza o Aquaviário. É possível levar a bicicleta na embarcação Crédito: Ricardo Medeiros

Tudo isso saiu do papel após diversos adiamentos, considerando as datas de inauguração anunciadas pelo próprio governo. E o efeito sobre a mobilidade na Grande Vitória ainda deve ser analisado.

Mas saiu do papel, é um fato. Algo que pode e já está sendo capitalizado politicamente por Casagrande e aliados.

Não à toa, o espaço nos palanques de inauguração foi disputado. No domingo (27), menos, afinal, choveu o tempo todo.

Entre os deputados estaduais, somente Tyago Hoffmann (PSB), pré-candidato a prefeito de Vitória , e Alexandre Xaminho (Podemos), presidente da Comissão de Infraestrutura, participaram do pedalaço ao lado do governador na ponte.

Alexandre Xambinho (de camisa branca) e Tyago Hoffmann (de jaqueta preta) na inauguração da ampliação da Terceira Ponte Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O quanto essas obras vão melhorar o trânsito são outros quinhentos. Prefiro esperar para ver. Afinal, Casagrande já ironizou que "tá cheio de especialista por aí" comentando temas afeitos à engenharia de tráfego.

Em relação ao Aquaviário, contudo, o próprio governador já admitiu que o impacto deve ser pequeno, já que a quantidade de passageiros e o número de pontos de embarque e desembarque ainda são tímidos.

O socialista não vai, pois não pode, tentar a reeleição em 2026, mas as obras devem servir de legado ao candidato a ser apoiado por ele ao Palácio Anchieta.

É preciso, para isso, apostar na memória do eleitor daqui a três anos. O efeito prático no trânsito é o que mais pode contribuir para refrescar as lembranças.

Em tempo: o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), que ainda tem que passar pelo pleito de 2024, é um dos possíveis sucessores do governador. O chefe do Executivo municipal também saiu na chuva para se molhar.

Outra obra prioritária para o governo estadual que, em tese, deve ficar pronta no segundo semestre de 2024, é o Hospital Geral de Cariacica.