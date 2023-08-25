TJES vai pagar auxílio-creche de R$ 738 a juízes e desembargadores

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Juízes e desembargadores do Espírito Santo agora têm direito a receber auxilio-creche, no valor de R$ 737,94 mensais. O Pleno do Tribunal de Justiça (TJES), composto por todos os desembargadores, decidiu, na quinta-feira (24), à unanimidade, estender aos magistrados o benefício que já é pago aos servidores do Judiciário.

Os funcionários contam com a mesma cifra, R$ 737,94, no contracheque. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), autorizou os tribunais a pagarem auxílio-creche, ou auxílio pré-escolar, aos membros da magistratura.

O pagamento, no estado, vai ser retroativo a abril.

De acordo com o TJES, 56 magistrados devem ser beneficiados no Espírito Santo. Esse número pode aumentar, no caso de nascimentos ou adoção de crianças.

Quem tem filhos de seis meses a seis anos de idade tem direito ao novo benefício, que é pago por meio de reembolso, ou seja, a despesa deve ser comprovada.

"Até o dia 31 de janeiro de cada exercício financeiro, o beneficiário deverá apresentar, no correspondente processo SEI, a Declaração de Quitação Anual de Débitos emitida pela instituição de ensino contratada, abrangendo os pagamentos referentes ao período de janeiro a dezembro do ano anterior", diz a Resolução 30/2023, publicada nesta sexta-feira (25)

A verba é de caráter indenizatório e, por isso, fica livre do teto remuneratório do serviço público.

R$ 35,7 mil É o salário, bruto, de um juiz de Direito

O Tribunal de Justiça não informou à coluna o impacto da medida.

Se todos os 56 magistrados que têm direito ao auxílio-creche solicitarem a verba extra, e cada um tiver apenas um filho em idade pré-escolar, isso corresponderia a R$ 41,3 mil por mês ou R$ 495,9 mil por ano.

O salário de um juiz substituto é de R$ 33.830,96; o de um juiz de Direito, R$ 35.710,46; o de um desembargador, R$ 37.589,96. Esses valores são brutos.

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