'Referência para o Brasil', diz Casagrande ao inaugurar ciclovia na 3ª Ponte

Inauguração da Ciclovia da Vida Detinha Son na Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

"Nós teremos capacidade de ampliar, pouco mais de 30%, a capacidade de transitar carros sobre a ponte, com uma faixa a mais em cada lado. Então, isso ajudará também a liberar mais o fluxo nas vias de acesso à Terceira Ponte. Também é uma inovação, porque alguns duvidavam se, de fato, essa ampliação pudesse dar certo e essa obra virou uma marca, uma referência da engenharia e da arquitetura no Brasil e em outros países", afirmou Casagrande durante coletiva de imprensa realizada na Praça do Papa, em Vitória, após o pedalaço pela ciclovia.

"Muita gente hoje quer a apresentação daquilo que foi feito nesta obra para poder também começar a pensar e vislumbrar, em outros locais, também acoplar ciclovias e acoplar novas estruturas que ajudem na mobilidade ativa." Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Ciclovia monitorada por central

Conforme informou Casagrande, a ciclovia vai ser monitorada por câmeras e as imagens acompanhadas por uma central da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

"Nós já temos câmeras na ponte, já instalamos, estamos instalando câmeras na ciclovia. Nós temos um centro de operação na Ceturb, e ela passa a controlar. Neste primeiro momento, nós vamos ter pessoas que vão controlar o acesso na ciclovia. É permitido bicicleta com mobilidade ativa ou assistida, quando você tem aquela bicicleta que é uma bicicleta elétrica, mas precisa de pedalar", declarou.

Obras em andamento

Com o viaduto de Carapina, o aquaviário e, agora, a Terceira Ponte, entregues, o governador afirmou que o Estado ainda tem outras obras a serem finalizadas.

"Nós estamos agora concluindo até o início do ano que vem o contorno de Jacaraípe, que é uma obra importante também para a região norte da Região Metropolitana. Vamos dar continuidade, de Nova Almeida até a ponte de Piraquê-Açu. Estamos concluindo também a ES 388, que faz a ligação da Região 5, ali na Rodovia do Sol, até a BR 101, lá em Amarelos", pontuou.

E prosseguiu: "Vamos concluindo todas as obras de macrodrenagem, especialmente em Vila Velha, porque obra de macrodrenagem também ajuda na mobilidade, porque você urbaniza diversos bairros daquela região. Nós temos uma ciclovia ligando ali na Lindenberg até a Leste Oeste, um parque linear de mais de 3 quilômetros de comprimento".