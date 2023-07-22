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Na Serra

Viaduto de Carapina tem área para observar aviões, campo e pista de skate

Além do impacto no trânsito, complexo viário conta com praças, nas quais foram instaladas diversas estruturas voltadas para o lazer e a prática de atividades físicas

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 15:30

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 jul 2023 às 15:30
Mirante
Mirante fica próximo ao viaduto da Rodovia das Paneleiras, em Carapina, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Além de melhorar o trânsito para motoristas que circulam entre a Serra e Vitória, o Complexo Viário de Carapina, inaugurado neste sábado (22), também conta com área para observar aviões, campo de futebol e pista de skate, entre outros espaços de lazer.
O local conta com um mirante a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do Aeroporto de Vitória, bem como boa parte da Grande Vitória. A estrutura fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro. No local, haverá bancos, pontos de observação e calçada, que segue até a região do viaduto.
O complexo também conta com praças ao redor, nas quais foram instaladas diversas estruturas voltadas para o lazer e a prática de atividades físicas, conforme observou o governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa durante o evento de inauguração.
“Além do sistema viário, esse sistema leva em consideração as pessoas, não só os veículos. Então tem ciclovia, tem passeio, tem pista de skate, de BMX, tem campo de futebol, praça para pets, playground, academia. Vai ajudar muito o trânsito, mas vai ajudar também a valorizar muito essa região”, frisou o governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa durante o evento de inauguração.

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Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada um marco importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória, e muda o trânsito no acesso aos bairros Boa Vista e Jardim Carapina, na Serra, e também a Eurico Salles e região de Jardim Camburi, em Vitória, no outro lado da pista.
A previsão é de que, a princípio, o trânsito melhore até 50% na região, embora o governo faça ressalvas quanto ao crescimento da frota de veículos, que impactam o fluxo com o passar do tempo.

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