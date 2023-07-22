Viaduto de Carapina tem área para observar aviões, campo e pista de skate

Mirante fica próximo ao viaduto da Rodovia das Paneleiras, em Carapina, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O local conta com um mirante a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do Aeroporto de Vitória , bem como boa parte da Grande Vitória . A estrutura fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro. No local, haverá bancos, pontos de observação e calçada, que segue até a região do viaduto.

O complexo também conta com praças ao redor, nas quais foram instaladas diversas estruturas voltadas para o lazer e a prática de atividades físicas, conforme observou o governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa durante o evento de inauguração.

“Além do sistema viário, esse sistema leva em consideração as pessoas, não só os veículos. Então tem ciclovia, tem passeio, tem pista de skate, de BMX, tem campo de futebol, praça para pets, playground, academia. Vai ajudar muito o trânsito, mas vai ajudar também a valorizar muito essa região”, frisou o governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa durante o evento de inauguração.

Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada um marco importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória, e muda o trânsito no acesso aos bairros Boa Vista e Jardim Carapina, na Serra, e também a Eurico Salles e região de Jardim Camburi, em Vitória, no outro lado da pista.

A previsão é de que, a princípio, o trânsito melhore até 50% na região , embora o governo faça ressalvas quanto ao crescimento da frota de veículos, que impactam o fluxo com o passar do tempo.