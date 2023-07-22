Novo viaduto de Carapina deve melhorar trânsito em até 50%

Inaugurado na manhã deste sábado (22), o viaduto do Complexo Viário de Carapina, na Serra, além de alterar rotas de acesso aos bairros, deve melhorar em até 50% o trânsito para motoristas que circulam entre o município e a Capital.

A informação foi divulgada pelo governo do Estado durante a inauguração, entretanto, o governador Renato Casagrande ressaltou que se trata de um impacto inicial, e que pode haver mudanças com o tempo.

“Mais de 50% de melhoria aqui no fluxo dessa região. A rodovia das paneleiras tinha duas faixas em cada pista, passou a três faixas em cada pista, com passeio, ciclovia, e nós ligamos, conectamos o viaduto de Carapina, mais adiante, também com três faixas. Então vai dar fluxo, vai aumentar a velocidade. Mas é lógico que a gente tem que considerar também que o número de carros cresce a cada ano.”

Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada um marco importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória, e muda o trânsito no acesso aos bairros Boa Vista e Jardim Carapina, na Serra, e também a Eurico Salles, Bairro de Fátima e região de Jardim Camburi, em Vitória, no outro lado da pista.

“Mas, além do sistema viário, esse sistema leva em consideração as pessoas, não só os veículos. Então tem ciclovia, tem passeio, tem pista de skate, de BMX, tem campo de futebol, tem praça para pets, tem playground, academia. Vai ajudar muito o trânsito, mas vai ajudar também a valorizar muito essa região”, frisou Casagrande.

Ainda de acordo com o governador, as chuvas dos últimos dias vão requerer ajustes na sinalização, sobretudo na Rodovia das Paneleiras, mas o viaduto é considerado pronto, e as três faixas estão oficialmente liberadas para o trânsito a partir de agora.

Alteração no projeto arquitetônico do viaduto

Inicialmente, havia a previsão de que um arco fosse construído sobre o viaduto, entretanto, foi descartado em meio às obras, após o governo concluir que o custo seria elevado demais, sem que houvesse efeitos práticos.

“Foi mudado o projeto arquitetônico. Tinha um arco, não tem mais. Achamos que era um modelo que ia encarecer muito a obra, não tornaria ela mais eficiente, então tiramos. A obra ficou linda, tem passeio, ciclovia. É uma obra que pensou nas comunidades, que passam a receber áreas de lazer, de esporte, de recreação, que a prefeitura assume a partir de agora.”

Governador Renato Casagrande e o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Carlos Alberto Silva

Terminal de Carapina

Outra intervenção considerada importante para a Serra, o contorno do Mestre Álvaro, que pode ser entregue em novembro deste ano, pelo governo federal, segundo o governador do Espírito Santo, é um fator determinante para o início das obras do Terminal de Carapina, no mesmo município.

“Estamos concluindo o projeto do terminal de Carapina. Precisávamos acabar essa obra (do viaduto) porque não podemos ter duas intervenções, e também precisamos que seja concluído o Contorno do Mestre Álvaro. Só depois do contorno entregue é que vamos começar as obras do Terminal de Carapina.”