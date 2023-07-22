Terceira Ponte terá interdição parcial para simulação de resgate neste domingo

A Terceira Ponte vai ficar parcialmente interditada neste domingo (23), a partir das 8 horas, no sentido Vila Velha, para a realização de simulação de resgate pelo Corpo de Bombeiros para os casos de ocorrências na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada nas laterais da ponte. Ela está prevista para ser inaugurada no mês de agosto.
A Rodosol, concessionária responsável por administrar a via, informou que haverá sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da ação. A duração completa da simulação não foi informada.
Também ao longo deste domingo (23), a Terceira Ponte também terá interdições parciais das faixas em ambos os sentidos, das 7 horas às 16 horas, devido às obras realizadas pelo governo estadual no local para expansão de faixas e construção da ciclovia, previstas para serem concluídas em agosto. A Rodosol garantiu que vai haver sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da interdição.