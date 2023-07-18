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3ª Ponte: ampliação e ciclovia ficam para agosto e interdições continuam

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura diz que interdições parciais, no horário da manhã e tarde, devem continuar nos dois sentidos até que a obra seja finalizada

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:07
Construção da ciclovia na Terceira Ponte
Construção da ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
Mesmo com a intensificação nas obras da Terceira Ponte para fazer com que as intervenções de ampliação terminassem em julho, não vai ser possível inaugurar a obra neste mês. A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou para A Gazeta que houve um novo ajuste no cronograma e a previsão agora é realizar a inauguração da expansão de faixas e da ciclovia em agosto, mesmo mês para quando foi adiada a entrega do aquaviário.
A Semobi afirmou ainda que as interdições parciais na Terceira Ponte, no horário da manhã e tarde, devem continuar até que a obra seja finalizada. Os estreitamentos provisórios podem ocorrer fora do horário de pico, entre 10h e 16h, para remoção das barreiras de concreto antigas e execução de serviços complementares.
Como A Gazeta noticiou, o prometido era fazer fechar as pistas parcialmente somente durante a madrugada. No entanto, para dar mais fôlego à obra, as interdições foram ampliadas para outros horários do dia.  "A ampliação da Terceira Ponte é um marco para a infraestrutura do Estado e contribuirá para melhorar o fluxo de veículos, reduzindo congestionamentos", manifestou a Semobi em nota. "Além disso, o governo do Estado irá entregar a Ciclovia da Vida, construída paralela a toda extensão da Terceira Ponte e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória", finalizou o texto.

Entenda a obra de expansão 

  • A ampliação da Terceira Ponte é executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.

  • Além da construção da Ciclovia da Vida, foi instalada uma estrutura metálica anexada às laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade é antiescalada e tem 3 metros de altura.

  • Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

  • O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão. “É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, contou.

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Terceira Ponte - ampliação e ciclovia ficam para agosto e interdições continuam

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