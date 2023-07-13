Obras de dia na Terceira Ponte prejudicam de motoristas a comerciantes

Trânsito congestionado na Terceira Ponte, no sentido Vitória Crédito: Reprodução | Rodosol

A Gazeta que houve uma “reprogramação no cronograma” para dar “celeridade às equipes”. Com isso, as interdições que antes ocorriam apenas durante a madrugada, vão ocorrer semanalmente, com uma das duas pistas fechada em cada sentido, das 10h às 16h. Nesta semana, a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) informou paraque houve uma “reprogramação no cronograma” para dar “celeridade às equipes”. Com isso, as interdições que antes ocorriam apenas durante a madrugada, vão ocorrer semanalmente, com uma das duas pistas fechada em cada sentido, das 10h às 16h.

Nas redes sociais de A Gazeta e da CBN Vitória, as reclamações de leitores foram muitas e diversas: “Estou há quase 1h para entrar na ponte”, “Pessoas no ônibus perderam consultas no hospital das clínicas, eu estou aqui e vou perder minha prova. Por uma obra, que a princípio deveria ser feita de madrugada”, “Fiquei quase 40 minutos parado agora antes mesmo de acessar a Avenida Carioca”, comentaram.

#CDT - Terceira Ponte: Restrição de uma faixa no sentido Vila Velha x Vitória, por conta das obras de ampliação da via, causa enorme lentidão nos acessos em Vila Velha (13h30) pic.twitter.com/a2DLPfgUun — CBN Vitória (@cbnvitoria) July 12, 2023

Há ainda comerciantes da região da Enseada do Suá que, devido ao trânsito, viram o fluxo de clientes despencar nos últimos dias. “Na última sexta-feira (7), precisaram fechar a pista às 11h, fecham parcial, mas é como se fechasse tudo”, comentou uma empresária da região, que preferiu não ser identificada.

"Eu queria saber se eles não podem fazer essa obra apenas de noite. A casa ficou vazia, tudo parado, só duas mesas preenchidas. Meus clientes me ligavam, dizendo que estavam parados na Reta da Penha, queriam saber o que estava acontecendo e diziam que não iriam conseguir chegar" X. - Empresária, dona de restaurante

A Semobi destacou que as interdições parciais ocorridas durante o dia visam a contribuir com a remoção das barreiras e execução de serviços complementares nesta fase final da obra, para fazer com que a obra seja entregue em julho, conforme prometido.

Segundo a secretaria, com a retirada das barreiras demolidas, os operários atuam na repavimentação da via. Por fim, será feita a limpeza e adequação da sinalização horizontal, com a pintura das faixas nas vias.

“Importante ressaltar que as atividades na Terceira Ponte estão dentro do prazo contratual e acontecem há dois anos sem interrupção e somente agora, na etapa final, estão sendo realizadas intervenções pontuais durante o dia. Ainda assim, essas medidas são realizadas sempre fora dos horários de pico, em virtude do compromisso da Semobi com a mobilidade”, informou a pasta.

Entenda as obras e a retirada das muretas

A ampliação da Terceira Ponte é executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.

Além da construção da Ciclovia da Vida, foi instalada uma estrutura metálica anexada às laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade é antiescalada e tem 3 metros de altura.

Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.

“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.