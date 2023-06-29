30 anos de história e de transformações na Enseada do Suá

A instalação do Shopping Vitória se tornou um divisor de águas no desenvolvimento da Enseada do Suá Crédito: Camilla Baptistin

O Shopping Vitória, o primeiro shopping center do Espírito Santo, está completando 30 anos. Mas a história do empreendimento começou antes, especificamente em 1990, quando o empresário Americo Buaiz Filho vislumbrou num terreno localizado na Enseada do Suá, na Capital, uma área que poderia se transformar em um negócio de grande potencial para a cidade.

A diversificação dos negócios, o pioneirismo e o olhar atento às novas demandas trazidas pelo mercado se faziam presentes no propósito do Grupo Buaiz.

“Nós tínhamos acabado de fazer uma pesquisa sobre o que faltava como um grande empreendimento em Vitória e no Estado. Tivemos entre as respostas um hotel 4 estrelas, um banco regional, e optamos pelo shopping center”, conta Americo.

A partir dessa decisão, faltava então escolher um espaço com boa localização, o que segundo o empresário, é a prioridade para se fazer um bom shopping.

“A Enseada era um lugar ermo, absolutamente sem movimento. Encontramos esse terreno, que era da família Civita, então proprietária do Grupo Abril, e fizemos a negociação, iniciando todas as aprovações do projeto", relembra Americo.

"Quando eu trouxe o arquiteto, nós atravessávamos a rua e não passava um carro. E ele me perguntou ‘como você vai fazer um shopping em um lugar que nem passa carro?’ E eu respondi que iria passar, sim, pois ali seria construído um shopping" Americo Buaiz Filho - Empresário

Todo esse processo de planejamento e construção do Shopping Vitória levou três anos até a sua inauguração para o público, em junho de 1993. Desde então, o empreendimento transformou a região, se tornando um divisor de águas no desenvolvimento empresarial e comercial da Enseada do Suá. Aquela rua deserta, que não passava carro nem pedestres, é hoje umas das principais e mais movimentadas avenidas do Estado, e foi batizada com o nome Americo Buaiz, pai do empresário e fundador do Grupo.

Após a sua inauguração, o Shopping Vitória passou por diversas transformações para proporcionar ampla variedade de serviços, entretenimento, comodidade e conforto para os clientes. No início, eram apenas 200 operações. Hoje, o shopping soma 480 operações, com um fluxo mensal de quase 1 milhão de visitantes.

Uma história de parceria e união

Uma das pessoas responsáveis pela expansão foi Mariana Buaiz, esposa de Americo Buaiz Filho e vice-presidente do Shopping Vitória. “Entrei no shopping em 1994, e eu ainda estava terminando a faculdade, tinha 20 anos. Foi meu primeiro emprego, comecei trabalhando no setor administrativo, na equipe de planejamento e comercialização”, conta.

Mariana Buaiz e Américo Buaiz Filho: parceria Crédito: Camilla Baptistin

Mariana e Americo se conheceram em meio ao desenvolvimento do Shopping Vitória. “Já tinha minha equipe, não só de mall como de loja, quando expandimos em 2002 e inauguramos a Ala Mar. Com isso dobramos o número de operações. Lembro como se fosse hoje, rompendo a fita na inauguração da expansão, e nosso primeiro filho era um bebê, com apenas 11 meses”, lembra, referindo-se a Americo Buaiz Neto.

Um lugar com alma

Entre as maiores contribuições do Shopping Vitória para a cidade, Mariana destaca que o empreendimento se tornou um lugar não só de consumo, mas de lazer, entretenimento, um espaço que está a serviço da comunidade. “

"O shopping é uma potência no que diz respeito ao social, isso está no nosso DNA." Mariana Buaiz - Vice-presidente do Shopping Vitoria

Sem isso, afirma Mariana, seria só um prédio, um corpo sem alma. "Quando você coloca alma é que faz toda a diferença. E consegui trazer isso para o shopping. Iniciar uma conversa, um processo, uma ação, uma atitude que reverbera muito no entorno. Precisamos ter essa consciência."

Entre os projetos sociais estão a Loja Vazia e a Loja Vazia de Brinquedos, que há 10 anos arrecadam doações para instituições filantrópicas no Estado, tais como Amaes, Afecc, Apae, Acacci, Secri.

Outra iniciativa, inaugurada em junho deste ano, é o Reserva Arte, em parceria com a galeria Matias Brotas Arte Contemporânea e a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva Vitória. O projeto promove visitas educativas no Parque Cultural Reserva Vitória para os alunos da rede pública da cidade.

“Quando inauguramos o parque, o objetivo foi entregar um espaço que tivesse um contexto social, econômico e cultural relevante para a comunidade”, destaca Mariana.

O que vem pela frente

Ao longo dos anos, o Shopping Vitória passou por diversas mudanças. Após a expansão da Ala Mar, em 2002, foi a vez da ampliação do cinema, em 2010, que de três salas ao lado da praça de alimentação foi para um complexo de 8 salas, em parceria com o Cinemark. Além disso, foi realizada uma nova expansão com a inauguração da Galeria Enseada, que ligou o cinema ao mall. Nesse espaço também foi integrado um Gourmet Place, com marcas inéditas no mix.

Sempre em movimento, o Shopping Vitória continua se reinventando e investindo em modernização para oferecer as melhores opções ao público. “O Shopping tem um mix muito qualificado, que atende todos os públicos, além de ser muito atualizado na sua arquitetura, em sua manutenção e na forma de receber o público. Nosso maior diferencial é sempre ouvir o cliente, entender os desejos e trazer isso. Hoje você encontra tudo aqui”, afirma Raphael Brotto, diretor-geral do empreendimento.

O shopping soma 480 operações, com um fluxo mensal de quase 1 milhão de visitantes Crédito: Camilla Baptistin

Recentemente, mais uma grande mudança estrutural foi necessária para que um novo conceito seja implementado. Na busca por novos espaços e sem perspectivas a curto prazo de expansão, o empreendimento mira o olhar para dentro dos seus corredores e define novas projeções de integração do mall com as fachadas e o entorno.

“Estamos estudando e investindo em projetos que conectam o Shopping Vitória cada vez mais com a comunidade”, afirma Raphael, que anuncia mais um investimento com a reforma da praça de alimentação para oferecer um espaço mais humanizado e moderno.

Recentemente, houve um aporte para a abertura da fachada para receber o restaurante Camarada Camarão, inédito no Estado e com vista privilegiada para a avenida Americo Buaiz. Também vem por aí a operação do mercado Sabor da Terra, que mudará a fachada lateral do mall.