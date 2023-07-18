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Mudanças no trânsito

Terceira Ponte terá novas interdições parciais nesta semana; confira

Cronograma prevê interdições nesta quarta (19), quinta-feira (20) e sábado (22), das 12h às 15h

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 18:08
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão
Muretas da Terceira Ponte estão sendo removidas para obras de expansão Crédito: Ricardo Medeiros
A Rodosol anunciou novas interdições parciais na Terceira Ponte para esta semana. Segundo a concessionária que administra a via, elas estão programadas para acontecerem nesta quarta (19), quinta-feira (20) e sábado (22), das 12h às 15h. Os sentidos em que vão ocorrer não foram informados, pois, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), podem variar de acordo com a demanda e o cronograma de trabalho.
Ainda de acordo com a Rodosol, as interdições serão feitas devido às obras de ampliação que acontecem na Terceira Ponte desde 2021. A inauguração das seis vias na ponte estava prevista para acontecer neste mês de julho. Entretanto, a Semobi informou ao site A Gazeta que houve um novo ajuste no cronograma e a entrega da Terceira Ponte foi adiada para agosto.

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