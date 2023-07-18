Terceira Ponte terá novas interdições parciais nesta semana; confira

A Rodosol anunciou novas interdições parciais na Terceira Ponte para esta semana. Segundo a concessionária que administra a via, elas estão programadas para acontecerem nesta quarta (19), quinta-feira (20) e sábado (22), das 12h às 15h. Os sentidos em que vão ocorrer não foram informados, pois, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), podem variar de acordo com a demanda e o cronograma de trabalho.
Ainda de acordo com a Rodosol, as interdições serão feitas devido às obras de ampliação que acontecem na Terceira Ponte desde 2021. A inauguração das seis vias na ponte estava prevista para acontecer neste mês de julho. Entretanto, a Semobi informou ao site A Gazeta que houve um novo ajuste no cronograma e a entrega da Terceira Ponte foi adiada para agosto.