Terceira Ponte vai ter simulação de socorro a ciclistas no domingo (23)

A Rodosol informou que, por conta do evento, haverá interdição no domingo (23), às 8h, no sentido Vila Velha. A pista vai ficar parcialmente interditada para a realização da simulação. A concessionária informou que vai haver sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da ação.

"Após os primeiros socorros, a vítima que não tiver condições de se deslocar deverá ser imobilizada em maca ou prancha e içada até a ponte, utilizando a técnica da escada deslizante, já amplamente aplicada pelo Corpo de Bombeiros em resgates. Vítimas com condições de deslocamento deverão ser guiadas pela escada. A bicicleta da vítima deve ser retirada da ciclovia pela equipe dos Bombeiros e deixada aos cuidados da equipe da concessionária que administra a ponte", explica.