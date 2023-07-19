Terceira Ponte vai ter simulação de socorro a ciclistas no domingo (23)

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo elaborou um plano de atendimento a emergências na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte, para socorrer ciclistas em caso de acidentes. Um simulado será realizado às 8h do próximo domingo (23), segundo a capitão Andresa Silva.
A Rodosol informou que, por conta do evento, haverá interdição no domingo (23), às 8h, no sentido Vila Velha. A pista vai ficar parcialmente interditada para a realização da simulação. A concessionária informou que vai haver sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da ação.
Em entrevista à CBN Vitória, a capitão Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, detalha o plano. "O procedimento padrão definido determina que, em caso de acionamento, as equipes se dirijam à Terceira Ponte de viatura, parando o mais próximo possível do local do acidente, sempre na faixa da direita, providenciem o isolamento de segurança no entorno da viatura e desçam do guarda-corpo até a Ciclovia da Vida utilizando escada".
"Após os primeiros socorros, a vítima que não tiver condições de se deslocar deverá ser imobilizada em maca ou prancha e içada até a ponte, utilizando a técnica da escada deslizante, já amplamente aplicada pelo Corpo de Bombeiros em resgates. Vítimas com condições de deslocamento deverão ser guiadas pela escada. A bicicleta da vítima deve ser retirada da ciclovia pela equipe dos Bombeiros e deixada aos cuidados da equipe da concessionária que administra a ponte", explica.