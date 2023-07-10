Bombeiros criam plano para socorro de ciclistas em caso de acidentes na Terceira Ponte

Como vai funcionar o resgate
- Em caso de acidentes na ciclovia, Corpo de Bombeiros vai com uma viatura pela pista destinada a carros, sempre à direta;
- Viatura para no local mais próximo ao acidente com o ciclista;
- Bombeiros sinalizam área ao redor da viatura;
- Agentes descem até à ciclovia, que está a 3 metros abaixo do nível das pistas de carros, por uma escada e realizam o primeiro atendimento;
- Caso o ciclista tenha condições de se movimentar, ele sobe a escada até a ponte;
- Se o ciclista estiver muito ferido, ele é colocado na maca, imobilizado e içado até a ponte na técnica de escada deslizante;
- A bicicleta é deixada com a Rodosol.