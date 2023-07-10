Escada e içamento

Bombeiros criam plano para socorro de ciclistas em caso de acidentes na Terceira Ponte

Inclinação de 4,5% na descida da ciclovia pode fazer com que as bicicletas atinjam velocidade de até 70 km/h

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 07:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jul 2023 às 07:44
Concretagem da ciclovia na Terceira Ponte, no sentido Vitória a Vila Velha, fica pronto
Ciclovia da Terceira Ponte, no sentido Vitória a Vila Velha, no período de construção Crédito: Vitor Jubini
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo elaborou um plano de atendimento a emergências na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte, para socorrer ciclistas em caso de acidentes. A previsão do governo do Estado é a de inaugurar a estrutura até o fim de julho.
O plano de atendimento a emergências foi feito por uma comissão interna da corporação, e as informações compartilhadas com A Gazeta. Diferentemente de outras ciclovias da Grande Vitória, a da Terceira Ponte tem inclinação de 4,5%, com isso, as bicicletas podem alcançar a velocidade de até 70 km/h na descida.
O procedimento padrão definido pelos bombeiros determina que, em caso de acionamento, as equipes se dirijam à Terceira Ponte de viatura, parando o mais próximo possível do local do acidente, sempre na faixa da direita.
Os agentes então providenciam o isolamento de segurança ao redor da viatura e descem do guarda-corpo até a ciclovia, que está 3 metros abaixo do nível das pistas para carros, utilizando escada.
Após os primeiros socorros, a vítima que não tiver condições de se deslocar deverá ser imobilizada em maca ou prancha e içada até a ponte, utilizando a técnica da escada deslizante, já usada pelos bombeiros capixabas em resgates.
Vítimas com condições de deslocamento deverão ser guiadas pela escada. A bicicleta do acidentado deve ser retirada da ciclovia pela equipe dos bombeiros e deixada aos cuidados da equipe da Rodosol, concessionária que administra a ponte.

Como vai funcionar o resgate

- Em caso de acidentes na ciclovia, Corpo de Bombeiros vai com uma viatura pela pista destinada a carros, sempre à direta;

- Viatura para no local mais próximo ao acidente com o ciclista;

- Bombeiros sinalizam área ao redor da viatura;

- Agentes descem até à ciclovia, que está a 3 metros abaixo do nível das pistas de carros, por uma escada e realizam o primeiro atendimento;

- Caso o ciclista tenha condições de se movimentar, ele sobe a escada até a ponte;

- Se o ciclista estiver muito ferido, ele é colocado na maca, imobilizado e içado até a ponte na técnica de escada deslizante;

- A bicicleta é deixada com a Rodosol. 

Veja Também

Ciclovia no Espírito Santo será a mais alta das capitais brasileiras

Expansão da ponte 

A ampliação da Terceira Ponte está sendo executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros.
Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.
“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.
Bombeiros criam plano para socorro de ciclistas em caso de acidentes na Terceira Ponte

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

