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Transcol na Serra

Terminal de Carapina será construído após conclusão do Contorno do Mestre Álvaro

O novo espaço, que vai ocupar um terreno de 26 mil metros quadrados, terá o triplo da capacidade do atual terminal de ônibus

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 14:41

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 jul 2023 às 14:41
Em mais um dia de protestos pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus, rodoviários fecham, na manhã desta quinta-feira (07) a avenida Norte Sul, perto do Terminal de Carapina, na Serra. É o quarto dia direto de manifestações da categoria.
Novo terminal deve ficar em frente à Upa de Carapina Crédito: Internauta
Intervenção considerada importante para a Serra, o Contorno do Mestre Álvaro, que deve ser entregue em novembro deste ano, pelo governo federal, é um fator determinante para o início das obras do Terminal de Carapina, no mesmo município, segundo o governador do Espírito Santo.
“Precisávamos acabar essa obra (do viaduto) porque não podemos ter duas intervenções, e também precisamos que seja concluído o Contorno do Mestre Álvaro. Só depois do contorno entregue é que vamos começar as obras do Terminal de Carapina.”
Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Estrutura do atual Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira
A fala foi feita durante evento de inauguração do Complexo Viário de Carapina, na manhã deste sábado (22). Ainda segundo o governador, o projeto do terminal está em fase de conclusão.
No novo espaço, que vai ocupar um terreno de 26 mil metros quadrados, a capacidade será o triplo do atual terminal de ônibus. O projeto está na lista do Planejamento Estratégico 2023-2026, apresentado em fevereiro pelo governo do Estado.
O novo terminal vai ficar em frente à UPA de Carapina, próximo à entrada do Complexo de Tubarão, da Vale, e também deve implicar em uma reestruturação viária na região.

Contorno do Mestre Álvaro

Em visita ao Espírito Santo, em março, o ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, e anunciou que o trecho, construído para reduzir o tráfego de caminhões pesados e desafogar o trânsito na Serra, deverá ser entregue até novembro de 2023.
A construção do contorno na BR 101 teve início em maio de 2019, com previsão de três anos de duração. A falta de recursos, porém, prejudicou o andamento das obras, que até correram risco de paralisação. O investimento total ultrapassa R$ 450 milhões.

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