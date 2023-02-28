Edital para construção do novo Terminal de Carapina deve sair até junho

O secretário da Semobi, Fábio Damasceno, disse que ainda não pode informar os valores previstos para as intervenções e nem prazos, mas confirmou que a previsão é que as obras sejam finalizadas até 2026.

Segundo Casagrande, a primeira fase desse corredor exclusivo de ônibus está em processo de finalização de projeto para publicação do edital. "Já temos recursos de financiamento e recursos nossos que buscamos no BNDES. Teremos ali mais uma alça, de quem vai acessar a Segunda Ponte para Jardim América", afirmou.