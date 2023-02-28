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Planejamento estratégico

Edital para construção do novo Terminal de Carapina deve sair até junho

No novo espaço, que vai ocupar um terreno de 26 mil metros quadrados, a previsão é triplicar a capacidade do atual terminal de ônibus
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 fev 2023 às 20:17

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 20:17

Em mais um dia de protestos pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus, rodoviários fecham, na manhã desta quinta-feira (07) a avenida Norte Sul, perto do Terminal de Carapina, na Serra. É o quarto dia direto de manifestações da categoria.
Novo terminal vai ficar em frente à UPA de Carapina Crédito: Foto leitor
O edital para a construção do novo Terminal de Carapina, na Serra, deve sair até junho. No novo espaço, que vai ocupar um terreno de 26 mil metros quadrados, a previsão é triplicar a capacidade do atual terminal de ônibus. O projeto está na lista do Planejamento Estratégico 2023-2026, apresentado nesta terça-feira (28) pelo governo do Espírito Santo.
O novo terminal vai ficar em frente à UPA de Carapina, próximo ao viaduto da entrada da Vale. A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura Urbana (Semobi) também prevê toda uma reestruturação viária na região, que será feita em parceria com a Prefeitura da Serra

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O secretário da Semobi, Fábio Damasceno, disse que ainda não pode informar os valores previstos para as intervenções e nem prazos, mas confirmou que a previsão é que as obras sejam finalizadas até 2026.
Durante a apresentação dos projetos previstos no Planejamento Estratégico 2023-2026, o governador Renato Casagrande disse que a contratação do Terminal de Carapina sairá logo depois da conclusão do novo Complexo Viário de Carapina, prevista para até o início de abril.
Edital para construção do novo Terminal de Carapina deve sair até junho
O governo citou ainda a conclusão da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte e o início do funcionamento do aquaviário, tudo previsto para até abril.

Finalização da Leste-Oeste

Outra intervenção prevista para ter edital publicado nos próximos meses é a finalização da rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, com a construção de um binário do trecho que vai da região do Shopping Moxuara até o Terminal de Campo Grande — trecho que tem menos de um quilômetro de extensão. A obra prevê também um projeto de macrodrenagem para acabar com o alagamento em frente ao shopping. Por isso, será necessário um novo edital. 

Corredor exclusivo de ônibus

A implantação de um corredor exclusivo de ônibus. com 11 km de extensão, na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, também está nos planos do governo para lançar edital ainda neste ano. A faixa sairá da região do Ibes e irá até São Torquato. De lá, alças na Segunda Ponte farão a ligação desse corredor com o Terminal de Jardim América, em Cariacica.
Segundo Casagrande, a primeira fase desse corredor exclusivo de ônibus está em processo de finalização de projeto para publicação do edital. "Já temos recursos de financiamento e recursos nossos que buscamos no BNDES. Teremos ali mais uma alça, de quem vai acessar a Segunda Ponte para Jardim América", afirmou.

Estrada em Viana e Aracruz

Uma das prioridades do governo também é o projeto do sistema Viário Sul, ligando Marechal Floriano até Viana. Será um contorno para desafogar o alto fluxo da BR 262
Há também a previsão de publicar ainda este ano o edital do Sistema Viário Norte, que é a ligação de Nova Almeida, na região da ponte sobre o rio Reis Magos, até a ponte do rio Piraquê-Açu, em Aracruz. "A previsão é contratar neste governo, mas a finalização não deve ser possível até 2026", destacou Casagrande.

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