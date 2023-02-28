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Promessa de Casagrande

Governo do ES estuda reajuste de salários e tíquete de servidores

O último aumento aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os funcionários tiveram um reajuste linear de 6%
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 fev 2023 às 18:04

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 18:04

Planejamento estratégico
O governador Renato Casagrande durante anúncio do Planejamento estratégico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Espírito Santo estuda reajustar salários e o tíquete-alimentação dos servidores públicos estaduais em 2023. O último aumento aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os funcionalismo teve um reajuste linear de 6%.
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), já é certo que haverá o reajuste. No entanto, o percentual de aumento ainda não está definido.
“Esse ano nós vamos dar um reajuste linear para o servidores, mas o percentual não está definido ainda. Estou discutindo com a equipe. Vamos vendo os primeiros meses de receita para ver até onde a gente pode (reajustar), mas algum reajuste linear eu darei este ano sim”, afirmou.
O percentual de reajuste do tíquete também não foi definido. A declaração foi dada pelo governo durante o lançamento do Plano Estratégico 2023-2026, com os principais projetos da gestão para o período, entre obras e outras ações previstas.
Governo do ES estuda reajuste de salários e tíquete de servidores

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