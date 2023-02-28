Governo do ES estuda reajuste de salários e tíquete de servidores

O governador Renato Casagrande durante anúncio do Planejamento estratégico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo do Espírito Santo estuda reajustar salários e o tíquete-alimentação dos servidores públicos estaduais em 2023. O último aumento aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os funcionalismo teve um reajuste linear de 6%.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), já é certo que haverá o reajuste. No entanto, o percentual de aumento ainda não está definido.

“Esse ano nós vamos dar um reajuste linear para o servidores, mas o percentual não está definido ainda. Estou discutindo com a equipe. Vamos vendo os primeiros meses de receita para ver até onde a gente pode (reajustar), mas algum reajuste linear eu darei este ano sim”, afirmou.