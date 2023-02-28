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Aposentadorias

Coronel Caus é mantido no comando da PM do ES mesmo após mudança em lei

Com alteração nas regras de aposentadoria dos militares estaduais, diversos coronéis vão sair de cena e outros vão surgir. Esses seriam eventuais substitutos do comandante-geral. Mas Casagrande decidiu deixar tudo como está

Públicado em 

28 fev 2023 às 17:30
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Posse do Governador Renato Casagrande e do Vice-Governador Ricardo Ferraço, na Ales
Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES Crédito: Fernando Madeira
A mudança nas regras de aposentadoria dos policiais e bombeiros militares foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo na segunda-feira (27) e sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta terça (28). A lei complementar foi proposta pelo próprio Executivo estadual. 
Como consequência da alteração na legislação, quase toda a cúpula da Polícia Militar vai sair de cena, passando à reserva remunerada.
Entre os coronéis que vão deixar a ativa, estão 14 que assinaram cartas com reivindicações e reclamações. Uma das missivas, inclusive, passou por cima do comandante-geral, coronel Douglas Caus, e foi enviada diretamente ao secretário estadual de Segurança Pública, o também coronel Alexandre Ramalho.
Como a coluna mostrou em dezembro, se o governador Renato Casagrande (PSB) quisesse trocar o comandante, teria que escolher um dos coronéis que expuseram o governo nas cartas. Politicamente, seria inadequado.
Com a iminente aposentadoria de boa parte do Alto Comando e a ascensão de patente de tenentes-coronéis, o governador teria mais opções.
Caus, mesmo antes da mudança na lei, já poderia ter ido para a reserva, tem tempo de contribuição suficiente. Ele segue na ativa apenas por ser o comandante. 
Nesta terça-feira (28), em entrevista coletiva após a divulgação do planejamento estratégico do governo, Casagrande afirmou que o coronel vai permanecer à frente da tropa:
"O coronel Caus tem tempo de aposentadoria há bastante tempo, mas ele continua à frente do comando "
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
"(O coronel) Cerqueira (continua) à frente dos Bombeiros e (José Darcy) Arruda à frente da Polícia Civil e (Alexandre) Ramalho à frente da Segurança Pública. Se eu não falar de um vai dar problema (risos)", emendou o governador.
Douglas Caus é o mais longevo comandante-geral da PM do Espírito Santo desde a redemocratização (a partir de 1985). Está há dois anos e dez meses no cargo.
Nos bastidores, o coronel manifestou o desejo de seguir no comando-geral após a reeleição de Casagrande. Com o início do novo mandato, em janeiro, havia a dúvida sobre quem seria o titular da Secretaria de Segurança Pública.
Ramalho, que ocupava o posto até março de 2022, foi candidato a deputado federal pelo Podemos em outubro, mas não se elegeu. Convidado a retornar ao primeiro escalão do governo, aceitou a missão.
Aí pairou a incerteza sobre o comando da PM, uma vez que o secretário e Caus, apesar de terem se formado na mesma turma do Curso de Formação de Oficiais, em 1991, não são muito próximos.
O coronel Douglas Caus, entretanto, foi mantido até agora e, mesmo com os novos coronéis a surgir, como já sublinhado, não vai perder o cargo.
Defensores da permanência do comandante já haviam elencado à coluna melhorias entregues à corporação no período em que ele esteve e está à frente da tropa, como novas viaturas, investimento em tecnologia e até instalação de ar condicionado nos quartéis.
Sob Ramalho e Caus, a taxa de homicídios no estado sofreu queda. Aliás, isso se manteve em 2022, ano em que, na maioria dos meses, o secretário estava fora do posto, ocupado, no período, pelo coronel Marcio Celante.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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