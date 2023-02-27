Para afagar militares, oposição segue orientação do governo Casagrande

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta segunda-feira (27) Crédito: Ana Salles/Ales

Não chegou a ser surpresa, mas a sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo desta segunda-feira (27) foi bem diferente da realizada no último dia 15, quando o governo Renato Casagrande (PSB) sofreu a primeira derrota de 2023 . Um projeto enviado pelo Executivo, naquela ocasião, foi modificado, contrariando a orientação governista.

Nesta segunda, outra proposta de autoria de Casagrande foi a votação.

A aprovação, desta vez, foi unânime. O presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos), destacou, em tom elogioso, que o plenário agiu "em velocidade acelerada". A tramitação ocorreu em regime de urgência e contou com uma sessão extraordinária.

Como consequência, vão surgir vagas para promover policiais e bombeiros que permanecerem na ativa.

Pelos cálculos do governo constantes no texto enviado à Assembleia, de 2023 a 2025, 3.584 PMs devem ser promovidos. No Corpo de Bombeiros, a projeção é de 522 promoções.

Nenhum deputado estadual foi contra. Dos 30 parlamentares, apenas Hudson Leal (Republicanos) estava ausente. Vinte e oito votaram a favor do projeto. Marcelo Santos, por ser o presidente, absteve-se.

Casagrandista, ele fez questão, contudo, de louvar a gestão estadual. "Agora, o governo Casagrande corrige em definitivo a questão do pedágio (o tempo a mais que os militares têm que trabalhar para se aposentar), que será adequado à lei federal (...) Acabamos com uma condição esdrúxula. As aposentadorias estão garantidas e equiparadas ao resto do pais", discursou Marcelo.

"Mais uma distorção está sendo corrigida pelo governador Renato Casagrande", complementou.

Denninho Silva (União Brasil), que integra a base aliada ao governo, também exortou a administração estadual. "Em três anos, serão ofertadas mais de 3,5 mil promoções. Vai entrar para a história do Espírito Santo. Há quem se incomode com essa fala", cutucou o deputado.

A oposição ao governo é minoritária na Casa, mas maior e mais barulhenta do que foi na legislatura passada.

Ainda assim, como o placar da votação comprova, todos seguiram a orientação do Palácio Anchieta e votaram favoravelmente ao projeto, sem modificar a proposta inicial.

É menos mérito do governo e mais devido à sensibilidade do tema. Os parlamentares não estariam dispostos a fustigar toda uma categoria somente para atingir Casagrande.

"FIZEMOS JUSTIÇA"

Na sessão desta terça-feira (28), o presidente da Assembleia agradeceu novamente os deputados por terem votado favoravelmente ao projeto sobre os militares e ressaltou a união dos parlamentares, independentemente da posição política:

"Quando se trata de promover o bem social e ajudar categorias, como os militares, não se tem posição de direita ou esquerda, base aliada ou oposição" Marcelo Santos (Podemos) - Presdente da Assembleia Legislativa do ES

"Fizemos justiça e aprovamos na velocidade que os policiais e bombeiros militares estavam aguardando", complementou Marcelo.

Capitão Assumção (PL) corroborou as declarações do presidente da Casa e criticou o comentário de "um jornalista da CBN" que, segundo ele, ressaltou que "até a oposição" votou a favor do projeto.

"Esquecem que, durante todo o tempo, os deputados, antes de serem de tendência à esquerda ou à direita, votam projetos a favor do povo capixaba", afirmou Assumção, no plenário da Assembleia.

"Mesmo sendo direita, sempre votarei a favor do trabalhador e do funcionário público. Grande parte deles não vota em mim, mas sou funcionário público, sei como eles se sentem, e voto a favor deles" Capitão Assumção (PL) - Deputado estadual

BOLSA-ESTUDANTE

O pomo da discórdia da sessão do dia 15 foi o projeto de lei que cria a Bolsa-Estudante.

A ideia do governo era pagar R$ 400 para jovens que cursassem o 4º ano do ensino médio, uma forma de estimular alunos afetados pela pandemia de Covid-19 – período em que as aulas presencias foram suspensas.

O deputado Fabrício Gandini (Cidadania) apresentou uma emenda que aumenta o valor para R$ 800. Até então, Gandini era, ao menos publicamente, da base aliada.

Por uma série de descontentamentos, entretanto, ele se posicionou contra a orientação palaciana, foi seguido pela oposição e por alguns outros aliados de Casagrande, também pontualmente descontentes.

Faltava a aprovação do texto final do projeto. Isso ocorreu nesta segunda.

Como a emenda já estava sacramentada, o governo tinha três opções: retirar a proposta de tramitação, orientar que os deputados votassem contra o projeto do próprio governo ou pedir para que votassem a favor, apesar da alteração no valor da bolsa.

Escolheu a terceira. O vice-líder governista, Tyago Hoffmann, orientou o voto a favor do projeto. A aprovação foi unânime. Isso não quer dizer que a bolsa, a ser paga a 120 alunos, vai ser mesmo de R$ 800.

A Procuradoria-Geral do Estado vai analisar o texto e, se considerar que há inconstitucionalidade – por entender que a alteração não poderia ter partido da Assembleia, um vício de iniciativa, por exemplo – pode sugerir que o governador vete esse trecho do projeto.

Nessa hipótese, a bolsa seria criada sem valor estipulado e, depois, o governador mandaria outro projeto especificando a cifra.

Nesta segunda, coincidentemente, o primeiro item da Ordem do Dia, a pauta da Assembleia, foi o veto de Casagrande a um projeto de Gandini, o que "obriga o Poder Executivo, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a regulamentar a utilização e a circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica".

Dezoito deputados votaram para manter o veto; dez, para derrubá-lo e houve uma abstenção, do presidente da Casa.

O veredito foi de que em matéria de trânsito, somente o Congresso Nacional pode legislar.

ENQUANTO ISSO, NAS GALERIAS...

Ao fundo, cartazes nas galerias da Assembleia diziam "Direitos dos manos não", "sim a família" e "Assumção e Polese estamos com vocês" Crédito: Ana Salles/Ales

As galerias da Assembleia, espaço destinado ao público que quiser acompanhar as sessões presencialmente, foi tomado por apoiadores dos deputados Capitão Assumção e Lucas Polese, ambos do PL, nesta segunda.