Camila Valadão está virtualmente eleita para presidir Direitos Humanos na Assembleia

Os deputados estaduais Capitão Assumção e Camila Valadão Crédito: Ana Salles e Lucas S. Costa/Ales

Entre as 17 comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, falta definir a presidência de apenas uma: a de Direitos Humanos. A deputada estadual de primeiro mandato Camila Valadão (PSOL), ex-vereadora de Vitória, já havia externado no dia da posse, em 1º de fevereiro, a vontade de comandar o colegiado.

A comissão é composta por cinco membros, indicados por blocos parlamentares. Dois blocos foram formados.

Um, integrado por aliados do governador Renato Casagrande (PSB), é majoritário. O outro contém oposicionistas e independentes.

Dos cinco titulares da Comissão de Direitos Humanos, três chegaram lá por indicação do líder do governo, Dary Pagung (PSB), que é também o líder do blocão.

Assumção e Lucas Polese (PL) foram escolhidos pelo bloco minoritário.

Originalmente, além de Camila, Assumção e Polese, Iriny Lopes (PT) e Allan Ferreira (Podemos) faziam parte do colegiado. Allan, no entanto, pediu para sair.

Camila e Iriny são votos certos em Camila para presidir o grupo. Assumção e Polese, por outro lado, são os votos de Assumção. Caberia a Allan decidir a parada.

Como é do bloco governista, respeitaria o acordo firmado nos bastidores e votaria em Camila. Allan, entretanto, ficaria numa situação, digamos, chata.

Ele não tem identificação com a pauta de direitos humanos. Não é de esquerda como Camila nem de extrema direita como Assumção. Tem perfil de centro-direita e poderia desagradar aos próprios eleitores se garantisse a vitória da parlamentar do PSOL.

A MANOBRA

Então ele comunicou ao blocão que sairia do colegiado e assim o fez. Os governistas concordaram e escalaram João Coser (PT), que era suplente na Comissão de Direitos Humanos, para assumir a vaga do deputado do Podemos.

Coser, um homem de esquerda e simpático ao tema da comissão, é mais um voto certo em Camila que, assim, está virtualmente eleita, por três votos a dois.

Assumção, apesar da derrota certa, pode não retirar a candidatura, para marcar posição.

É uma queda de braço ideológica entre o PSOL e o PL bolsonarista, o que garante visibilidade aos dois grupos.

Dary Pagung já protocolou a entrada de Coser como titular no lugar de Allan. E Tyago Hoffman (PSB), vice-líder do governo Casagrande, entrou como suplente no colegiado.

Para participar da Comissão de Direitos Humanos, o petista saiu da de Segurança Pública.

A eleição que vai definir, oficialmente, quem vai ser presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos vai ser convocada por Iriny Lopes, que é a integrante mais antiga do grupo. A votação tem que ocorrer, no máximo, até terça-feira (28).

Mas a previsão é que seja realizada na segunda (27).

TORNOZELEIRA E AFINS

Assumção é, talvez, o deputado estadual do Espírito Santo menos afeito aos direitos humanos. Chegou a encomendar, durante discurso na Assembleia no mandato passado, a morte de uma pessoa.