Muito (possível) candidato num lugar só na corrida pela Prefeitura de Vitória

Comando da Prefeitura de Vitória vai estar em disputa em 2024Crédito: Fernando Madeira
A eleição de 2024 é logo ali. Falta muito, mas falta pouco. Claro que a definição sobre quem vai disputar a Prefeitura de Vitória vai ocorrer lá na frente. Por enquanto, há apenas especulações.
Mas aqui trabalhamos com especulações também, ainda que não apenas com isso, que fique claro.
Pois bem. Da federação formada por Cidadania e PSDB, provavelmente, vai sair algum postulante ao comando da prefeitura da Capital.
Isso porque há diversos possíveis candidatos nesses dois partidos. Além da viabilidade eleitoral para escolher os nomes, tucanos e cidadanianos (?) já estão passando por turbulências políticas.
O Cidadania era um parceiro do PSB do governador Renato Casagrande havia tempos.
É verdade que, em Vitória, essa relação nem sempre foi bem azeitada. Vide o ano de 2020, em que o então vice-prefeito, Sérgio Sá (na época, filiado ao PSB), disputou a eleição para prefeito, mesmo com Gandini (Cidadania), na mesma corrida.
Como foi candidato à Prefeitura de Vitória em 2020, ele é lembrado como um possível postulante ao cargo novamente, no ano que vem.
No pleito municipal anterior, o deputado não chegou ao segundo turno, que foi disputado por João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos), com vitória deste.
O ex-prefeito Luciano Rezende, aliado de Casagrande, até é lembrado nos bastidores como possível candidato. Mas isso é improvável. Em 2022, ele não concorreu a nenhum cargo eletivo.
ENQUANTO ISSO, NO PSDB....
A situação no PSDB, irmão de federação do Cidadania, é um pouco diferente. O partido integra o governo estadual. Tem o vice, Ricardo Ferraço.
Oziel Andrade, vice-presidente que está em vias de assumir o comando da sigla no estado, afirma categoricamente que os tucanos estão ao lado de Casagrande, apesar do comportamento errático do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB).
"Vandinho está na base. São questões pontuais", garantiu Andrade.
Questionado se pretende concorrer à Prefeitura de Vitória, Majeski respondeu, de pronto: "Com certeza! Caso não consiga viabilizar a candidatura, vou participar ativamente de outra forma (das eleições)".
O PSDB tem ainda o ex-prefeito da Capital Luiz Paulo Vellozo Lucas, sempre lembrado quando o assunto é a disputa eleitoral na cidade.
O ex-prefeito também está no governo estadual. É subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional, na pasta de Desenvolvimento Econômico, comandada por Ricardo Ferraço.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.