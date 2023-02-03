Sem mandato, Sergio Majeski ganha cargo no governo Casagrande

Sergio Majeski encerrou o mandato na Assembleia Legislativa nesta semana Crédito: Ana Salles/Ales

Mestre em Educação, ele estará à frente da diretoria de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A autarquia tem como presidente o pesquisador de carreira e doutor em Geografia, Pablo Lira.

O posicionamento que Majeski adotava na Assembleia o fez, em diversos momentos, se colocar contra o Executivo. Mesmo quando ainda era do PSB, partido de Casagrande. No segundo turno das eleições de 2022, porém, declarou voto no socialista e chegou a gravar um vídeo pedindo apoio à reeleição do governador.

Em entrevista à coluna de Letícia Gonçalves , em dezembro passado, o ex-deputado contou que havia pedido como contrapartida ajuda para aprovar dois projetos que tramitavam no Legislativo.

A aprovação dos projetos era a solicitação de Majeski, mas ele disse, na época, que Casagrande também havia lhe prometido que, se fosse reeleito, poderiam trabalhar juntos. E agora saiu a nomeação. O ex-deputado foi procurado, mas ainda não falou do assunto.

O tucano, contudo, não é o único ex-deputado que, sem sucesso nas urnas, ocupa uma vaga no governo do Estado.