Ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas vai ser subsecretário no governo Casagrande

Luiz Paulo Vellozo Lucas quando presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, em 2019 Crédito: ISJN/Divulgação

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) vai voltar a ocupar um cargo no governo do Espírito Santo. No segundo mandato de Renato Casagrande (PSB) o tucano foi diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, de janeiro de 2019 a abril de 2020.

Agora, na terceira gestão do socialista, Luiz Paulo vai ser subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (17).

O convite ao ex-prefeito partiu de Ricardo. "Mas o governador me ligou, na sexta-feira, e reiterou o convite", contou Luiz Paulo à coluna.

Ele não disputou as eleições de 2022. Trabalhou para o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que chegou a ser pré-candidato ao Palácio Anchieta. O tucano elaborou o plano de governo do parlamentar.

Além do Desenvolvimento Econômico, o vice-governador vai coordenar, junto com os respectivos secretários, as áreas de Meio Ambiente e Agricultura.

"A presença do Ricardo como vice e secretário é mais que suficiente para caracterizar que este é um novo governo", afirmou Luiz Paulo.

Não que ele tenha críticas à gestão anterior de Casagrande.

"Mas os tempos mudam e as pessoas mudam também. É bom que o governo tenha se atualizado", pontuou. "Achei ótima a ida do Rigoni para o Meio Ambiente. Vamos trabalhar juntos. Foi muito boa a escalação que o Renato fez", complementou.

Luiz Paulo apoiou a reeleição de Casagrande em 2022. Até subiu no palanque ao lado de antigos adversários , os também ex-prefeitos de Vitória João Coser (PT) e Luciano Rezende (Cidadania).

Capitã Estéfane, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Renato Casagrande, Luciano Rezende e João Coser no mesmo palanque, em prol da reeleição de Casagrande ao governo do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho

A imagem foi uma demonstração da ampla aliança formada pelo socialista. O páreo, mesmo assim, foi duro contra o bolsonarista Carlos Manato (PL).

Luiz Paulo é um quadro político, mas também técnico. Foi servidor de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) por quase 40 anos. Aposentou-se dessa função.