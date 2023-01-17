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A convite de Ricardo

Ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas vai ser subsecretário no governo Casagrande

Tucano vai ocupar o cargo de subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional

Públicado em 

17 jan 2023 às 10:36
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Luiz Paulo Vellozo Lucas é presidente do Instituto Jones
Luiz Paulo Vellozo Lucas quando presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, em 2019 Crédito: ISJN/Divulgação
O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) vai voltar a ocupar um cargo no governo do Espírito Santo. No segundo mandato de Renato Casagrande (PSB) o tucano foi diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, de janeiro de 2019 a abril de 2020.
Agora, na terceira gestão do socialista, Luiz Paulo vai ser subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (17).
A pasta é comandada pelo também tucano Ricardo Ferraço, vice-governador que acumula a função.
O convite ao ex-prefeito partiu de Ricardo. "Mas o governador me ligou, na sexta-feira, e reiterou o convite", contou Luiz Paulo à coluna. 
Ele não disputou as eleições de 2022. Trabalhou para o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que chegou a ser pré-candidato ao Palácio Anchieta. O tucano elaborou o plano de governo do parlamentar.
Rigoni disputou, por fim, a reeleição, no que não obteve sucesso. A partir de fevereiro, ele vai assumir a Secretaria de Meio Ambiente do governo estadual. Esse convite também veio de Ricardo.
Além do Desenvolvimento Econômico, o vice-governador vai coordenar, junto com os respectivos secretários, as áreas de Meio Ambiente e Agricultura.
"A presença do Ricardo como vice e secretário é mais que suficiente para caracterizar que este é um novo governo", afirmou Luiz Paulo.
Não que ele tenha críticas à gestão anterior de Casagrande.
"Mas os tempos mudam e as pessoas mudam também. É bom que o governo tenha se atualizado", pontuou. "Achei ótima a ida do Rigoni para o Meio Ambiente. Vamos trabalhar juntos. Foi muito boa a escalação que o Renato fez", complementou.
Luiz Paulo apoiou a reeleição de Casagrande em 2022. Até subiu no palanque ao lado de antigos adversários, os também ex-prefeitos de Vitória João Coser (PT) e Luciano Rezende (Cidadania).
Capitã Estéfane, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Renato Casagrande, Luciano Rezende e João Coser
Capitã Estéfane, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Renato Casagrande, Luciano Rezende e João Coser no mesmo palanque, em prol da reeleição de Casagrande ao governo do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho
A imagem foi uma demonstração da ampla aliança formada pelo socialista. O páreo, mesmo assim, foi duro contra o bolsonarista Carlos Manato (PL).
Luiz Paulo é um quadro político, mas também técnico. Foi servidor de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) por quase 40 anos. Aposentou-se dessa função.
Formado em Engenharia, ele tem várias pós-graduações, entre elas na área de Finanças. No ano passado, terminou o mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. A dissertação foi sobre governança.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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