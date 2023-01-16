Capitão Assumção vai ser multado por ir à diplomação e à posse?

Capitão Assumção foi diplomado como deputado estadual pelo TRE-ES no dia 19 de dezembro. Ele compareceu à solenidade usando a farda de gala da Polícia Militar do Espírito Santo e uma tornozeleira eletrônicaCrédito: Carlos Alberto Silva
Assumção foi reeleito e obteve a segunda maior votação da Casa.
Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, o deputado está proibido, desde o dia 15 de dezembro, "de participar de qualquer evento público em todo o território nacional".
Foi a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo que acionou o STF.
A procuradoria pontou que Assumção “promove, diuturnamente, por intermédio de suas mídias sociais, diversos pronunciamentos virulentos e criminosos contra Ministros deste e. Supremo Tribunal Federal”. Trata-se, para o MPES, de "discurso odioso" e "configuração inclusive da ocorrência da prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito".
De acordo com o advogado Fernando Dilen, que atua na defesa do parlamentar na esfera eleitoral, ele mesmo orientou o cliente a comparecer à cerimônia no TRE e diz que Assumção vai à Assembleia tomar posse.
"A decisão do Moraes, quando fala da questão dos eventos públicos, está se referindo a um contexto de ataques àquilo que viola a democracia. A interpretação que tem que ser dada é essa, não em relação a qualquer evento", avaliou Dilen, em conversa com a coluna.
"E trata-se do exercício do direito de ser diplomado e de tomar posse como deputado. Isso não viola a decisão do ministro", complementou o advogado.
A procuradora-geral de Justiça tem entendimento similar. Luciana Andrade afirmou à coluna que "a ida dele à diplomação é um rito legal e ele pode tomar posse também".
"É um direito e um dever dele. O ministro (Moraes) pode entender diferentemente, mas essa é a minha opinião, afinal, o ministro não suspendeu os direitos políticos dele", ressaltou a procuradora.
Assim, o MPES não deve provocar o ministro do Supremo a aplicar a multa de R$ 20 mil a Assumção. Ao menos não em relação ao fato de ele ter comparecido à diplomação e tampouco por ir à solenidade de posse.
Junto com outros bolsonaristas, ele incitava que as Forças Armadas dessem um golpe de Estado.
Oliveira é suspeito de ser um dos organizadores do acampamento golpista localizado em frente à unidade militar, na Prainha.
Já no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e tentaram concretizar o golpe, Assumção voltou a aparecer.
Em um vídeo no TikTok, o deputado exibiu imagens da invasão e sorriu, com ar de aprovação.
No final, ainda sorridente, ele ironizou o STF, um dos alvos dos golpistas: "Como diz aquela máxima, Supremo é o povo, não é verdade?".
Na legenda, a frase "a casa é do povo".
Depois, o perfil no TikTok foi apagado.
Mais de mil pessoas que participaram do ato democrático em Brasília foram presas em flagrante. Organizadores e financiadores estão sob investigação e podem responder por diversos crimes.
Além da acusação de tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, há flagrantes de atos de vandalismo, que destruíram janelas, obras de arte e objetos diversos. Também houve furto, até de armas de fogo.
Em "nota à sociedade", divulgada já na última sexta-feira (20), Assumção mudou o tom.
Afirmou que "não compactua com os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público ocorridos no último dia 8 de janeiro".
Disse ter "índole legalista e cristã". "Atuei como parlamentar dentro da Constituição (...) O vídeo vazado pela imprensa (no Tik Tok, em apoio à invasão das sedes dos Três Poderes) foi feito antes do início dos atos de depredação do patrimônio, ocasião na qual simplesmente lembrava que o supremo poder emana do povo"
Apoiadores de Bolsonaro alegam, sem provas, que houve fraude nas urnas eletrônicas e esse seria o motivo da derrota do ex-presidente da República.
A utilização das mesmas urnas para eleger bolsonaristas como Capitão Assumção, entretanto, não é questionada.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.