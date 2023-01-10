Troque os personagens e teste seus valores democráticos

Logo, ainda que não houvesse quebra-quebra, a manifestação antidemocrática já estaria na ilegalidade.
Os orquestradores dos atos pregavam a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo dias antes, no WhatsApp e no Telegram.
Talvez quisessem ficar lá um tempo, "pacificamente", como se fosse um ato pacífico interditar a República, na tentativa de pressionar as Forças Armadas a tomar o poder.
Tudo financiado e nada orgânico, obviamente, como demonstram os ônibus fretados e apreendidos no Distrito Federal.
Se ainda precisam de mais um argumento, imaginem a cena: petistas invadem o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, e tentam impor a renúncia do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a posse de Haddad, que perdeu o pleito em 2022.
Seria "liberdade de expressão?" Se a polícia liberasse o prédio seria a ação de um "estado totalitário"? Para testar seus valores democráticos, sempre substitua os personagens.
A não ser que não tenha tais valores. Golpistas não têm.
ENQUANTO ISSO, NO ES...
Acampamento de bolsonaristas é desmontado em área do Exército na Prainha, Vila VelhaCrédito: Carlos Alberto Silva
Enquanto isso, no Espírito Santo, em atendimento à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o acampamento de extremistas – sim, extremistas – em frente ao quartel do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, Vila Velha, foi desmobilizado.
Homens do Exército e da Polícia Militar conversaram educadamente com os "manifestantes", que saíram por conta própria antes da chegada dos militares que iriam dispersá-los.
Dois que ficaram para trás em meio ao acampamento vazio foram interpelar a PM, questionando o cumprimento da ordem judicial, e se identificaram como integrantes do movimento golpista. Acabaram presos em flagrante.
Isso porque Moraes mandou prender em flagrante quem estava nos acampamentos sob a acusação de cometer atos terroristas (inclusive preparatórios, frisou o ministro), de integrar associação criminosa, de tentar abolir de forma violenta o Estado democrático de Direito (golpe de estado), além das práticas de ameaça e incitação ao crime.
Tem gente que achou "pesado". Por dois meses, os golpistas ficaram acampados lá sem serem incomodados. O mesmo ocorreu em outros estados do país. Deu no que deu.
Os presos vão ter direito a defesa e ao rito previsto na legislação. Vão passar por audiência de custódia, em que um juiz vai verificar se estão bem, fisicamente, e analisar as circunstâncias da prisão.
Na pior das hipóteses, graças ao movimento dos direitos humanos, devem encontrar celas em situações menos precárias que as de vinte anos atrás.
Nada disso seria possível sem o Estado democrático de direito, que eles tentam derrubar. Irônico. Mas sem graça.
Invasão de bolsonaristas à Praça dos Três Poderes em Brasília
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.