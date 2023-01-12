Quem é contra e quem é a favor de atos golpistas? Depende da pergunta

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress

Uma turba invadiu as sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8). A reivindicação era uma só: "intervenção militar" para recolocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. Ele perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas bolsonaristas seguem inconformados com a derrota e, para justificar a rebeldia, alegam, sem provas, que houve "fraude" nas urnas.

Entre os golpistas, alguns cometeram atos de vandalismo contra o patrimônio público. Um quadro de Di Cavalcanti esfaqueado, um relógio que pertenceu à Corte de Luís XIV destruído, armas de fogo furtadas e quebra-quebra geral.

"Você se posiciona a favor ou contra os atos de vandalismo em Brasília?", quis saber o Datafolha, que entrevistou 1.214 pessoas com mais de 16 anos na terça (10) e na quarta-feira(11), em pesquisa telefônica por todo o Brasil.

Como resultado, 93% responderam que são contra. Afinal, qualquer pessoa em sã consciência tem repulsa às imagens que mostram pessoas quebrando vidraças e defecando em público.

Para 46%, ainda de acordo com o Datafolha, todas pessoas identificadas pelos atos de vandalismo em Brasília devem ser presas. Outros 26% avaliam que apenas alguns deveriam ser presos. Para 15%, a maioria deveria ser presa e só 9% acham que ninguém deveria ser preso.

Os financiadores também estão na mira do punitivismo dos entrevistados. Mas a pergunta foi: "Pessoas que deram dinheiro e recursos para os atos de vandalismo em Brasília deveriam ser presas ou não?".

A resposta de 77% foi "deveriam ser presos".

Mais de mil pessoas já foram encarceradas no DF, pegas em flagrante nos atos golpistas. Já os financiadores estão sob investigação.

Há outra pergunta curiosa: "Como classificaria o grupo de pessoas que praticou vandalismo em Brasília?". O maior percentual, 30%, escolheu "outro".

Mas, entre as opções apontadas, a que se sobressaiu foi "vândalos", com 18%. Claro, quem pratica vandalismo é quê?

A coluna faz aqui, entretanto, uma reflexão. Com base em dados de outra pesquisa.

A Atlas entrevistou 2.200 pessoas pela internet. A maior parte dos entrevistados estavam na região Sudeste (43,3%) de 8 a 9 de janeiro de 2023. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Não se pode comparar a rigor, ressalte-se, os dois levantamentos numericamente. São metodologias diferentes. Mas pretendo destacar como o teor da pergunta pode resultar em respostas com sentidos diferentes e nem tão animadoras.

De acordo com a Atlas, 53% consideram "completamente injustificada" "a invasão do Congresso Nacional, do Planalto e do STF por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro".

A questão, observe-se, foi sobre invasão, não vandalismo. Embora uma coisa tenha levado à outra, semanticamente, são coisas diferentes.

Assim, a reprovação ao ato, neste recorte, foi bem menor que os 93% do Datafolha. E mais: 27,5% acham que a invasão é "justificada em parte". Para 10%, "completamente justificada".

Ou seja, quase 40% não acham grave que pessoas descontentes com o resultado de uma eleição tentem interditar a República para impor sua vontade à força.

Outra detecção preocupante, feita pela Atlas. "Na sua opinião, Lula venceu de fato a eleição (ganhou mais votos que o Bolsonaro)?", foi uma das perguntas feitas aos entrevistados.

Para 56,4%, "sim, ganhou mais votos". Mas 39,7% disseram que "não, não ganhou mais votos".

Isso indica que o "negacionismo das urnas", que não era relevante no país até quatro anos atrás, ganhou adeptos para além dos fãs mais ardorosos de Bolsonaro.

Isso não é ruim apenas para Lula. E é surreal. A democracia pressupõe, basicamente, que quem perde a eleição aceite a derrota. Quem não gostou do resultado do pleito, basta aguardar quatro anos para tentar colocar no poder o político de sua preferência.

Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito e os apoiadores do PT não alegaram "fraude" e tampouco pediram intervenção de quem quer que seja para anular a eleição. Sempre foi assim, com urnas eletrônicas e tudo.

Aliás, essas mesmas urnas elegeram Bolsonaro para a Câmara dos Deputados diversas vezes, assim como alçaram bolsonaristas, em 2022, à chefia de governos estaduais e a cadeiras no Congresso Nacional. Contra esses mandatos, curiosamente, os apoiadores do ex-presidente não se insurgem.

A descrença no sistema eleitoral, ainda que não atinja a maioria da população, é um sinal de deterioração institucional.

O fato de a tentativa de golpe ter sido malsucedida foi uma demonstração de resiliência da democracia brasileira.

E, num primeiro momento, deu força política a Lula. Ele conseguiu reunir apoios de todos os governadores – inclusive dos bolsonaristas –, e dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.

Os Três Poderes, atacados, uniram-se após um tempo, no governo passado, em que estavam, muitas vezes, em choque. Foi um ponto positivo.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha com governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal em direção à sede da Corte após reunião em Brasília Crédito: Reprodução

Se a segurança, capitaneada pela Polícia Militar do Distrito Federal, vacilou no dia 8 de janeiro, agora está reforçada em todo o país. A convocação de um novo ato golpista, para todas as capitais brasileiras, na quarta-feira (11), "flopou", como dizem os jovens.

Ninguém apareceu, desta vez, para pedir "intervenção militar". O STF já havia proibido a interrupção de vias e determinado a identificação e novas prisões de quem atentasse contra o Estado Democrático de Direito.

A consultoria Atlas quis saber também: "Você é contra ou a favor de uma intervenção militar para invalidar o resultado da eleição presidencial?". Entre os entrevistados, 54,1% disseram-se contra. Mas 36,8% são a favor. Não é um percentual irrelevante.

Mas 73,5% são contra "a instalação de uma ditadura militar no Brasil".

Há aí uma boa parcela de desapego aos valores democráticos e também certa ingenuidade.

Há quem imagine que seria possível ocorrer uma "intervenção militar", um golpe, em que os militares, logo em seguida, deixariam o poder tranquilamente. Da última vez durou 21 anos.

Não estamos mais em 1964. E o Brasil, em tese, não é uma republiqueta de bananas, embora apoiadores de Bolsonaro tentem demonstrar o contrário.

Cabe, lembrar, também, um "detalhe" que parece passar despercebido aos que consideram as "manifestações" como direitos inalienáveis dos golpistas. O Código Penal estabelece:

"Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena — reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos".

Infelizmente, como cenas e testemunhas do posicionamento de bolsonaristas golpistas em Brasília apontam, tem gente que vive em um mundo paralelo, com "fatos alternativos". É como diz a charge publicada na capa do jornal Le Monde, na França. São contra "a ditadura da realidade".