Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Com tornozeleira, Assumção receberá o diploma de eleito no TRE?

E mais: preso pela PF, Armaninho Fontoura assumirá a presidência da Câmara de Vitória? Operação policial no ES acabou provocando muitas incertezas

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 02:15

Públicado em 

16 dez 2022 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória
Capitão Assumção, que foi reeleito deputado estadual, agora está cumprindo medidas cautelares determinadas pelo STF  Crédito: Assessoria de Capitão Assumção
Não é só a tornozeleira eletrônica que está causando dissabores a Capitão Assumção (PL), reeleito deputado estadual pelo PL. Por causa das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele não poderá comparecer à solenidade de diplomação, na próxima segunda-feira (19), no TRE-ES.

ABRE A CAIXA-POSTAL

Como não pode participar de qualquer evento público em todo o território nacional, o parlamentar bolsonarista deve receber seu diploma por e-mail.

ALVOS DE INQUÉRITO

Em relação aos dois deputados estaduais capixabas investigados no inquérito contra suspeitos de organizarem atos antidemocráticos (Assumção e Carlos Von), o ministro Alexandre de Moraes determinou a imposição de medidas cautelares.

AS MEDIDAS CAUTELARES

As medidas são: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Estado, proibição de uso de redes sociais ainda que por interpostas pessoas, proibição de concessão de entrevistas de qualquer natureza e de participação em qualquer evento público em todo o território nacional. Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 20 mil.

A ONDA ANTES DO TSUNAMI

Uma semana antes da operação da PF, o mercado político já comentava a ação. Circulava uma lista com nomes dos possíveis alvos, entre eles o do jornalista Jackson Rangel e do deputado Capitão Assumção.

QUE FASE...

Por falar em Assumção, ele teve as contas de campanha rejeitadas pelo TRE-ES no início da semana.

INCERTEZA NA CÂMARA DE VITÓRIA

A operação realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (15) também trouxe incertezas para a Câmara Municipal de Vitória. É que o presidente eleito da Casa, Armandinho Fontoura (Podemos), foi preso na operação, e os parlamentares não sabem como agir neste caso.

NOVA ELEIÇÃO

Vereador ouvido pela coluna, sob condição de anonimato, diz que se a prisão de Armandinho durar mais de 90 dias, terá que ser feita uma nova eleição para a presidência da Casa. E mais: será necessário, na opinião da fonte, que se convoque o suplente do parlamentar preso pela PF.

FILHO FEIO...

Por falar em Armandinho, o Podemos saiu da toca e divulgou uma nota dizendo que o vereador já pediu sua desfiliação do partido. Segundo a legenda, a autorização para a saída já foi concedida e o processo burocrático está em curso.

O REPUDIADO REPUDIOU

E a Câmara de Vitória, hein, que recentemente aprovou uma “moção de repúdio” contra Alexandre de Moraes?

LONGE DA FOGUEIRA

Duas das maiores autoridades políticas do Estado estavam longe da quinta-feira de choro e ranger de dentes. O governador Renato Casagrande (PSB) manteve contatos em Brasília e o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), foi tratar de assuntos particulares em São Paulo.

RECORDAR É SOFRER

No dia da megacrise, o ex-vice governador César Colnago, numa aparente gafe, postou em suas redes sociais um #tbt com a foto dele, numa cafeteria, acompanhado dos vereadores Davi Esmael e Armandinho Fontoura, que foi preso nesta quinta. “O #tbt de hoje é para lembrar esse encontro com meus amigos @armandinhofontoura e @daviesmael, atuais vereadores de Vitória”, escreveu Colnago.
A postagem de Colnago que depois foi deletada
A postagem de Colnago que depois foi deletada Crédito: Redes sociais

MAS O PRINT É ETERNO

Horas depois da postagem, Colnago apagou a mensagem das suas redes.

TIAS DO ZAP NERVOSAS

De um irônico e atento leitor da coluna: “Quando as redes abertas se silenciam, como agora na ‘rrossa’, é sinal de que zap e telegram estão pegando fogo”.

SÓ FALTOU O CAFEZINHO

Impressão geral na Assembleia Legislativa, sobre os policiais federais que foram cedo cumprir mandados de busca e apreensão nos gabinetes de Assumção e Carlos Von: “Foram extremamente cordiais”.

ALÔ, ALEXANDRE DE MORAES!

E os empresários que estão financiando e estimulando os atos antidemocráticos?

Veja Também

100 policiais, ajuda externa, 25 carros: os bastidores da megaoperação da PF-ES

Veja quem Alexandre de Moraes mandou prender no ES por atos antidemocráticos

PF bate à porta dos gabinetes de dois deputados do ES por ordem de Moraes

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Renato Casagrande Capitão Assumção Carlos Von Polícia Federal Câmara de Vitória Alexandre de Moraes Armandinho Fontoura Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados