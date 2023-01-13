CPI da Cesan, menina dos olhos de Armandinho, é extinta

Vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) Crédito: Câmara de Vitória

A CPI da Cesan, que teve início, na prática, em março de 2022, chegou ao fim na Câmara de Vitória. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito era o vereador Armandinho Fontoura (Podemos), preso preventivamente e afastado do mandato pelo Judiciário.

O presidente era Gilvan da Federal (PL), que teve o mandato cassado por infidelidade partidária . Ele saiu do Patriota, pelo qual foi eleito, fora do período legal e sem autorização da legenda. Gilvan foi substituído pelo suplente, Leonardo Monjardim (Patriota).

Leandro Piquet (Republicanos) era o vice-presidente. Hoje, é o presidente da Casa, eleito após Armandinho não assumir o posto , uma vez que está no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

E outras mudanças estão por vir. Com a eleição dos vereadores Denninho Silva (União Brasil) e Camila Valadão (PSOL) para a Assembleia Legislativa, a partir de fevereiro entram em cena André Moreira (PSOL) e Vinícius Simões (Cidadania).

"A Câmara se torna mais plural com a entrada de novos vereadores. É legítimo que eles decidam o que deve ser debatido pela Casa É um momento de reiniciar o trabalho neste segundo biênio", justificou Piquet, ao explicar à coluna o motivo do encerramento da CPI da Cesan.

Não há nenhuma outra Comissão Parlamentar Inquérito em andamento na Câmara de Vitória.

A da Cesan pode até ser recriada. Isso depende de eventual requerimento, a ser assinado por ao menos cinco vereadores. A Casa está em recesso e, assim, não há movimentação nesse sentido.

O ato da Presidência da Câmara de Vitória nº 005/2023 é sucinto, tem três parágrafos:

Art. 1º. Declarar extinta a CPI da CESAN, oriunda do processo nº 15286/21, conforme art. 35 do Regimento Interno e Precedente Regimental nº 002/2022.

Art. 2°. Inclua o referido ato na pauta da próxima sessão ordinária para leitura em plenário e publique-se no diário oficial do legislativo.

Art. 3°. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Armandinho encampou a CPI com o discurso de que havia denúncias recebidas de lançamento de esgoto em mangues, de radiação na água e “outras discrepâncias que levaram o povo a ficar sete dias sem água”.

De acordo com Piquet, a comissão não chegou a nenhuma conclusão. O relatório final deveria ser apresentado por Armandinho.

PRISÃO E AFASTAMENTO

Armandinho foi preso preventivamente a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual e por ordem do Supremo Tribunal Federal. O vereador é acusado de integrar uma "milícia digital privada" e fomentar atos antidemocráticos ao atacar ministros da Corte e outras instituições.