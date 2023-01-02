Vereador Leandro Piquet (Republicanos) foi eleito presidente da Câmara de Vitória Crédito: Natália Bourguignon

O vereador Leandro Piquet (Republicanos) foi eleito presidente da Câmara de Vitória na manhã desta segunda-feira (2) para o biênio 2023 e 2024. Em sessão extraordinária, ele recebeu 12 votos dos 14 vereadores presentes. A vereadora Camila Valadão (Psol) foi o único voto contrário e o vereador Davi Esmael (PSD), ex-presidente da Casa, se absteve.

Piquet é delegado da Polícia Civil e do mesmo partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini.



A sessão foi convocada no domingo (1) pelo vereador Duda Brasil (União Brasil). Ele era vice da chapa de Armandinho Fontoura (Podemos) que, por estar preso, não pode tomar posse.

Your browser does not support the audio element. Vereador Leandro Piquet é eleito presidente da Câmara de Vitória

A Câmara de Vitória já havia aprovado no fim de dezembro um entendimento de que não seria possível que Armandinho tomasse posse através de outra pessoa, por procuração. Como não seria possível que comparecesse presencialmente, outra eleição foi marcada.

Nesta segunda, apenas o cargo de presidente, que era de Armandinho e estava vago, foi ocupado por Piquet. O restante da chapa permanece a mesma:

Leandro Piquet (presidente)



Duda Brasil (vice-presidente)

Aloísio Varejão (2º vice-presidente)

Dalto Neves (3º vice-presidente)

Maurício Leite (1º secretário)

Anderson Goggi (2º secretário)

Armandinho foi preso no dia 15 de dezembro em uma operação da Polícia Federal , determinada pelo próprio STF, contra suspeitos de participação em atos antidemocráticos e ainda de promoverem ataques a ministros do Supremo.

Suspeições contra o vereador Armandinho