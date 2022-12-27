Câmara de Vitória vai ter outra eleição para presidente após prisão de Armandinho

Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais

O presidente eleito da Câmara de Vitória, Armandinho Fontoura (Podemos), está preso preventivamente desde o último dia 15 , no âmbito da megaoperação contra atos democráticos e milícias digitais capitaneada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele deveria tomar posse no comando do Legislativo municipal no dia 1º de janeiro.

Se não for solto até lá, entretanto, outra eleição vai ser realizada. Os vereadores decidiram isso nesta terça-feira (27). O vice-presidente eleito, Duda Brasil (União Brasil), é quem deve convocar o novo pleito.

De acordo com precedente aprovado por 10 votos a 3 e uma abstenção, os vereadores interpretaram que o não comparecimento à posse configura renúncia tácita ao cargo na Mesa Diretora.

Duda Brasil é o líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Casa. Nos bastidores, cogita-se que Leandro Piquet (Republicanos), outro aliado do prefeito, dispute a presidência.

A nova eleição, de acordo com o precedente aprovado, deve ocorrer imediatamente após a publicação da renúncia tácita no Diário do Legislativo.

Assim, Armandinho Fontoura, além de ter perdido, ao menos, vários dias de liberdade – ele é mantido no Centro de Detenção Provisória de Viana – deve perder ainda o cargo para o qual havia sido eleito.

Na eleição que o alçou à presidência, ele não contou com o apoio do prefeito.

"ARES DE GOLPISMO"

A assessoria de imprensa do vereador Armandinho Fontoura encaminhou à coluna uma nota em que a defesa do parlamentar diz lamentar "ares de golpismo" no precedente aprovado pela Câmara.