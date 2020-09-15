Luiz Paulo não disputa convenção e PSDB confirma Neuzinha candidata em Vitória

Convenção do PSDB de Vitória confirma candidatura de Neuzinha Oliveira à prefeitura Crédito: Iara Diniz

O esperado embate entre dois pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de Vitória , na noite desta segunda-feira (14), não aconteceu. A vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) foi a única a se inscrever para disputar os votos dos membros do partido e ter a candidatura homologada durante convenção da legenda. O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas não compareceu ao evento. Ele espera garantir em Brasília o direito de disputar as eleições pelo PSDB.

Neuzinha foi escolhida pelos filiados como a representante do partido na corrida pelo comando do Executivo municipal, com todos os 51 votos registrados. Têm direito a voto para confirmação da candidatura membros dos diretórios municipal e estadual.

Pré-candidato pelo partido Luiz Paulo não apareceu na Câmara de Vitória, local da convenção. Quem esteve lá foi o também pré-candidato a prefeito da capital, deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), que quer Neuzinha como vice em sua chapa.

"Eu estou sendo muito pressionada. Não aceitam Neuzinha ser candidata à Prefeitura de Vitória. Não estão deixando os partidos coligarem com o PSDB se Neuzinha for a candidata. Estão nos perseguindo. Mas esse jogo é para ganhar ou perder. Ninguém vai te dar uma cadeira, você tem que marchar. E eu aceitei o desafio de ser uma das candidatas mulheres do PSDB no Brasil", disse a vereadora.

Apesar de confirmar a candidatura a prefeita, Neuzinha não descartou a aliança com Pazolini. "Eu sou uma das quatro candidatas mulheres do PSDB no país. Foi me dada essa missão. No dia de hoje, não tem chance de eu vir vice dele [Pazolini]. Mas nada está descartado até o prazo final para registro (26 de setembro)", afirmou.

No evento, Pazolini também reafirmou seu desejo de aliança com os tucanos. "Eu quero, o partido quer. Temos conversado, de forma democrática, respeitando a candidatura da Neuzinha. Mas acreditamos que o nome dela tem muito a agregar na nossa chapa", declarou.

Neuzinha de Oliveira e o ex-governador César Colnago durante convenção do PSDB de Vitória Crédito: Assessoria de Imprensa

Neuzinha está em seu quinto mandato como vereadora de Vitória. Atualmente, é a única mulher que ocupa uma cadeira no Legislativo da Capital. Ela é também a presidente municipal do partido e segunda tesoureira nacional do PSDB Mulher.

Neuzinha tem absoluto controle sobre a Comissão Executiva do PSDB em Vitória, logo, numa disputa com Luiz Paulo pelos votos dos integrantes do diretório na cidade, a balança tenderia a pender a favor dela.

Já Luiz Paulo é ex-prefeito de Vitória. Ele governou o município por dois mandatos, de 1997-2005. Em 2006, foi eleito deputado federal e exerceu o cargo por um mandato. Ele possui bom trânsito com a atual cúpula nacional do PSDB, incluindo o atual presidente, Bruno Araújo, ex-ministro das Cidades no governo Temer (MDB). Foi Araújo quem, inclusive, autorizou o retorno de Luiz Paulo ao PSDB em abril , contrariando a direção municipal.

ADVOGADO DE LUIZ PAULO DIZ QUE O QUE VALE É A DECISÃO DA NACIONAL

A decisão de Luiz Paulo de não comparecer à convenção e não inscrever formalmente uma chapa no evento foi para evitar um embate público e um possível desgaste, segundo o advogado dele, Luciano Ceotto.

Ele está considerando também uma norma nacional do partido, publicada em resolução este ano, que prevê que em cidades com mais de 100 mil eleitores e que tenham programa de televisão, o lançamento de candidatos obrigatoriamente deve ser precedido de autorização da Comissão Executiva Nacional ou do presidente nacional.

"Ele se apresentou como pré-candidato desde sua filiação. Está pronto para ser candidato, tem feito o trabalho de pré-campanha. Em 4 de setembro, enviou carta ao presidente, Bruno Araújo, reafirmando esta intenção. E é a comissão executiva nacional quem tem competência para decidir, nesses municípios específicos, por isso Luiz Paulo preferiu evitar o embate", explicou.

A resolução também dispõe que a Comissão Executiva Nacional "pode, a qualquer tempo, mediante provocação da Comissão Executiva Estadual ou a Comissão Provisória Estadual, orientar e intervir na escolha de candidatos e na celebração de coligação, podendo, até mesmo, proibir o lançamento de candidatura no município, para atender a seus interesses estratégicos".

Ceotto acrescentou ainda que a ata da convenção também terá que ser submetida ao referendo da direção nacional tucana.

"Se eles entenderem que ela (Neuzinha) reúne as melhores condições para representar o partido, decidirão por ela; mas se for o contrário, inclusive como constou no convite de refiliação feito a Luiz Paulo pelo Bruno Araújo, podem optar por ele", disse.

A reportagem procurou o PSDB Nacional para se manifestar sobre a situação, mas ainda não houve retorno.

CLIMA NA CONVENÇÃO

A convenção do PSDB aconteceu de forma presencial na área do estacionamento da Câmara Municipal de Vitória. O local estava repleto de apoiadores de Neuzinha, que já tinha a maioria do diretório ao lado dela. O evento não foi nada discreto. Com música e bateria, a candidata a prefeita até sambou no palco.

O ex-presidente estadual do PSDB e vice-governador durante o último governo de Paulo Hartung, César Colnago, esteve no evento. Ele declarou apoio a Neuzinha e afirmou que ela não estava sozinha na disputa.

"Eu sei o que está acontecendo por trás, os bloqueios para que você não consiga agregar algumas forças, mas aqui tem outras além do PSDB. E com certeza o apoio dos convencionais. Convencionar vem de 'convencer'. Se disputa e se convence, e quem ganhar, vai disputar. O resultado vai ser o da convenção de hoje", afirmou.

O atual presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, também subiu ao palco para elogiar a vereadora. Ele é um dos parceiros do deputado estadual Lorenzo Pazolini na Assembleia Legislativa. Vandinho garantiu que não vai intervir na decisão do diretório municipal e que é necessário respeitar a definição da convenção.

"A estadual, em hipótese nenhuma, vai fazer algum tipo de intervenção na municipal. Partido que quer crescer, evoluir, que precisa se reposicionar, precisa respeitar a decisão da maioria, as bases", discursou

"Temos que respeitar a Executiva municipal e a convenção, o desejo da maioria. É dessa forma que podemos fazer política, no convencimento. Me dá muito orgulho ver o PSDB de Vitória se oxigenando", acrescentou.