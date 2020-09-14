Clebinho retira pré-candidatura e DEM vai apoiar Pazolini em Vitória

O presidente da Câmara de Vitória, vereador Cléber Félix (DEM), o Clebinho, retirou a pré-candidatura a prefeito de Vitória e o partido definiu que irá apoiar o deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) como candidato ao Executivo municipal. O acordo foi formalizado nesta segunda-feira (14) por Clebinho, que é o presidente municipal do DEM, contando com o aval do deputado estadual Theodorico Ferraço, principal cacique da sigla.
A possibilidade de aliança entre o DEM e o Republicanos já vinha sendo articulada há algumas semanas, apesar de Clebinho ter disponibilizado o nome como pré-candidato. Pazolini chegou a comparecer à convenção do DEM, no último dia 5, já sinalizando o apoio que estaria por vir. O resultado da convenção foi justamente deixar o destino da sigla em aberto, delegando a decisão à Executiva municipal. A candidatura de Clebinho, assim, não chegou a ser confirmada.
"A gente já vinha de uma conversa de muito tempo com o deputado. Depois de muitas idas e vindas, reflexões com a família, decidimos que será melhor retirar a candidatura e buscar minha reeleição para a Câmara. Definimos por caminhar com Pazolini por considerá-lo uma pessoa honesta, que compartilha os mesmos princípios que os nossos", afirmou Clebinho.
Segundo ele, o apoio não foi condicionado à garantia de que o partido fique com a vaga de vice de Pazolini. "Essa será uma discussão posterior, tomada com todos os partidos que fizerem parte da coligação", disse o vereador. Por enquanto, além do DEM, o MDB e o Solidariedade já confirmaram apoio à candidatura do deputado.
Um outro destino possível para o DEM era se aliar ao PSDB, caso este lance Luiz Paulo Vellozo Lucas, como mostrou a coluna Vitor Vogas. O movimento era conduzido por Theodorico e pelo filho, o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), considerado como "plano A", enquanto o "plano B" sempre foi apoiar Pazolini.
Clebinho destacou também que um fator que pesou foi o de que a parceria entre DEM e Republicanos já conta com acordos em outros municípios. Em cidades em que o DEM tem candidatura própria, como Cariacica, em que lançou Euclério Sampaio; Cachoeiro de Itapemirim, onde o candidato é Diego Libardi, e Marataízes, que tem a candidatura de Norma Ayub, o Republicanos já fechou acordo.