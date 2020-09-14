Clebinho retira pré-candidatura e DEM vai apoiar Pazolini em Vitória

"A gente já vinha de uma conversa de muito tempo com o deputado. Depois de muitas idas e vindas, reflexões com a família, decidimos que será melhor retirar a candidatura e buscar minha reeleição para a Câmara. Definimos por caminhar com Pazolini por considerá-lo uma pessoa honesta, que compartilha os mesmos princípios que os nossos", afirmou Clebinho.

Segundo ele, o apoio não foi condicionado à garantia de que o partido fique com a vaga de vice de Pazolini. "Essa será uma discussão posterior, tomada com todos os partidos que fizerem parte da coligação", disse o vereador. Por enquanto, além do DEM, o MDB e o Solidariedade já confirmaram apoio à candidatura do deputado.