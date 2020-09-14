Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Clebinho retira pré-candidatura e DEM vai apoiar Pazolini em Vitória

Negociação entre o DEM e o Republicanos para fechar aliança para a candidatura de Lorenzo Pazolini já vinha sendo construída nas últimas semanas

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 18:08
O presidente do Republicanos, Roberto Carneiro, o presidente da Câmara de Vitória, vereador Cléber Félix (DEM), deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), e vereador Sandro Parrini (DEM)
O presidente do Republicanos, Roberto Carneiro, o presidente da Câmara de Vitória, vereador Cléber Félix (DEM), o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o vereador Sandro Parrini (DEM) Crédito: Divulgação/DEM
O presidente da Câmara de Vitória, vereador Cléber Félix (DEM), o Clebinho, retirou a pré-candidatura a prefeito de Vitória e o partido definiu que irá apoiar o deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) como candidato ao Executivo municipal. O acordo foi formalizado nesta segunda-feira (14) por Clebinho, que é o presidente municipal do DEM, contando com o aval do deputado estadual Theodorico Ferraço, principal cacique da sigla.
A possibilidade de aliança entre o DEM e o Republicanos já vinha sendo articulada há algumas semanas, apesar de Clebinho ter disponibilizado o nome como pré-candidato. Pazolini chegou a comparecer à convenção do DEM, no último dia 5, já sinalizando o apoio que estaria por vir. O resultado da convenção foi justamente deixar o destino da sigla em aberto, delegando a decisão à Executiva municipal. A candidatura de Clebinho, assim, não chegou a ser confirmada.
"A gente já vinha de uma conversa de muito tempo com o deputado. Depois de muitas idas e vindas, reflexões com a família, decidimos que será melhor retirar a candidatura e buscar minha reeleição para a Câmara. Definimos por caminhar com Pazolini por considerá-lo uma pessoa honesta, que compartilha os mesmos princípios que os nossos", afirmou Clebinho.
Segundo ele, o apoio não foi condicionado à garantia de que o partido fique com a vaga de vice de Pazolini. "Essa será uma discussão posterior, tomada com todos os partidos que fizerem parte da coligação", disse o vereador. Por enquanto, além do DEM, o MDB e o Solidariedade já confirmaram apoio à candidatura do deputado.
Um outro destino possível para o DEM era se aliar ao PSDB, caso este lance Luiz Paulo Vellozo Lucas, como mostrou a coluna Vitor Vogas. O movimento era conduzido por Theodorico e pelo filho,  o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), considerado como "plano A", enquanto o "plano B" sempre foi apoiar Pazolini.
Clebinho destacou também que um fator que pesou foi o de que a parceria entre DEM e Republicanos já conta com acordos em outros municípios.  Em cidades em que o DEM tem candidatura própria, como Cariacica, em que lançou Euclério Sampaio; Cachoeiro de Itapemirim, onde o candidato é Diego Libardi, e Marataízes, que tem a candidatura de Norma Ayub, o Republicanos já fechou acordo.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES EM VITÓRIA

Em Vitória, PCdoB lança Namy Chequer e PSOL confirma Gilberto Campos

Com vice da Rede, PSB confirma candidatura de Sérgio Sá em Vitória

Podemos apoia Gandini e Solidariedade vai com Pazolini em Vitória

Coronel Nylton é confirmado candidato em Vitória com indiretas para Luciano

PSD lança Mazinho dos Anjos em Vitória, e deve fechar chapa puro-sangue

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados