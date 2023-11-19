Jovens usam píer do aquaviário como trampolim na Praça do Papa

Os dias de intenso calor têm levado muitas pessoas para locais em que seja possível se refrescar. E, ao que tudo indica, era essa a intenção de jovens flagrados pulando na Baía de Vitória no fim da tarde deste domingo (19). O problema é que o grupo fez o píer do aquaviário da Praça do Papa de trampolim. A estrutura, no entanto, não pode ser usada para essa finalidade.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse, em nota, que o acesso ao píer flutuante por terra é restrito, fechado por grades e portão.
"O fato aconteceu fora do horário de funcionamento do aquaviário, quando não há equipe no local, com a vigilância sendo feita de forma remota, por câmeras de videomonitoramento. A equipe responsável fará a inspeção para melhorar e restringir ainda mais o acesso ao píer. No local há sinalização informando sobre a proibição da utilização sem autorização."